Flick vs. De la Fuente: la polémica por el manejo de Lamine Yamal entre Barcelona y la Selección de España

La figura de Lamine Yamal, el joven talento del Barcelona y la Selección de España, quedó en el centro de un enfrentamiento inesperado entre dos entrenadores de peso: Hansi Flick y Luis de la Fuente. El técnico alemán del Barça denunció que el jugador no fue “cuidado” en la última fecha FIFA, señalando que llegó con molestias, jugó casi 80 minutos en ambos partidos, recibió analgésicos y no pudo entrenar entre compromisos.