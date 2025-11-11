Río de Janeiro: un informe revela que ninguna de las 121 víctimas de la redada figuraba entre los principales buscados por la Justicia

Sin embargo, un informe policial presentado ante la Corte Suprema de Brasil y revisado por Reuters reveló un dato explosivo: ninguna de las 117 personas abatidas por la policía figuraba entre los 69 sospechosos identificados por los fiscales en la denuncia que originó el operativo. Además, solo cinco fueron arrestadas ese día y ninguna tenía rango de liderazgo dentro del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.