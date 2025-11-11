Argentina quiere cortar una racha de 10 años en la Billie Jean King Cup

La Selección Argentina de Tenis YPF afronta una cita clave en la Billie Jean King Cup 2025, el torneo más importante del mundo por equipos femeninos. Del 14 al 16 de noviembre, el conjunto dirigido por Mercedes Paz será local en el Lawn Tenis Club de Córdoba, donde enfrentará a Eslovaquia y Suiza por el Grupo C de los Playoffs. El objetivo es claro: ganar la zona y avanzar a los Qualifiers 2026, paso previo a las Finals.