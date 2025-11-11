Argentina quiere cortar una racha de 10 años en la Billie Jean King Cup

La Selección Argentina de Tenis YPF afronta una cita clave en la Billie Jean King Cup 2025, el torneo más importante del mundo por equipos femeninos. Del 14 al 16 de noviembre, el conjunto dirigido por Mercedes Paz será local en el Lawn Tenis Club de Córdoba, donde enfrentará a Eslovaquia y Suiza por el Grupo C de los Playoffs. El objetivo es claro: ganar la zona y avanzar a los Qualifiers 2026, paso previo a las Finals.
La serie marcará una nueva oportunidad para romper una racha de casi diez años sin acceder a esa instancia. La última vez que Argentina alcanzó los Qualifiers fue en 2015, cuando superó a España. Desde entonces, las “Guerreras” quedaron en el camino en Playoffs ante Brasil, Eslovaquia y Kazajistán.
El fixture en Córdoba
Viernes 14 – 11:00: Argentina vs Eslovaquia
Sábado 15: Eslovaquia vs Suiza
Domingo 16: Argentina vs Suiza
Todos los partidos se podrán ver en vivo por TyC Sports.
El equipo argentino
Para esta instancia decisiva, Mercedes Paz contará con las cinco mejores raquetas del país:
Solana Sierra (67° del ranking mundial)
Lourdes Carlé (128°)
Julia Riera (183°)
Jazmín Ortenzi (217°)
Luisina Giovannini (279°)
Argentina llega a esta fase luego de una destacada actuación en abril, cuando superó a Guatemala, Chile, Venezuela, Paraguay y México en la Zona Americana.
Con el aliento del público cordobés y un plantel joven en ascenso, “Las Guerreras” buscarán recuperar un lugar entre las mejores y dar un paso más hacia su gran sueño: volver a la elite del tenis mundial.