Secciones
SociedadActualidad

Los juguetes más antiguos del mundo: así eran los sonajeros usados por bebés hace 4500 años

Un nuevo estudio arqueológico reveló que unos sonajeros de arcilla hallados en Siria, con más de 4500 años de antigüedad, habrían sido utilizados como juguetes para bebés y no en rituales religiosos.

Los juguetes más antiguos del mundo: así eran los sonajeros usados por bebés hace 4500 años Los juguetes más antiguos del mundo: así eran los sonajeros usados por bebés hace 4500 años
Hace 1 Hs

Un reciente estudio arqueológico propone una nueva lectura sobre unos objetos de arcilla hallados en Siria: lo que durante décadas se creyó que eran instrumentos rituales, podría tratarse, en realidad, de los juguetes más antiguos del mundo.

Los investigadores del Museo Nacional de Dinamarca revisaron un conjunto de piezas descubiertas en los años 30 en la ciudad siria de Hama y concluyeron que se trataba de sonajeros utilizados por bebés hace 4500 años, durante la Edad del Bronce temprana.

“Son tan pequeños que solo pueden haber sido hechos para niños”, explicó la arqueóloga Mette Marie Hald, responsable del nuevo análisis publicado en la revista Childhood in the Past.

Redescubriendo un hallazgo olvidado

Las piezas habían permanecido guardadas por décadas en los depósitos del museo danés hasta que un equipo decidió someterlas a nuevas pruebas. Los resultados mostraron que 21 fragmentos de arcilla pertenecían a sonajeros, algunos con asas huecas y pequeñas perforaciones.

Curiosamente, estos objetos habían sido catalogados erróneamente como “tuberías” o “tamices”, pero su similitud con un sonajero intacto hallado en el yacimiento de Al-Zalaqiyat —a pocos kilómetros al norte— permitió reinterpretarlos.

Los juguetes más antiguos del mundo: así eran los sonajeros usados por bebés hace 4500 años

¿Juguetes o amuletos?

El hallazgo, sin embargo, abrió un debate. Algunos expertos sostienen que los sonajeros podrían haber tenido un doble uso: además de divertir a los niños, servían como amuletos para espantar a los malos espíritus mediante el sonido.

El arqueólogo Georges Mouamar, coautor del estudio, realizó experimentos con una réplica del sonajero y comprobó que el ruido era leve. “El sonido era tan suave que parece más probable que se usara para calmar a un bebé que para participar en rituales”, sostuvo.

Fabricados por artesanos

El análisis químico reveló que la arcilla de los sonajeros coincidía con la utilizada en la cerámica comercial de Hama, lo que indica que eran productos elaborados por alfareros profesionales y posiblemente vendidos en los mercados locales.

Algunos conservan delicados diseños en esmalte, lo que demuestra que, incluso hace milenios, la infancia ocupaba un lugar importante en las sociedades antiguas.

Niños visibles en la historia

Para los investigadores, estos objetos no solo amplían la historia del juego, sino que también rescatan del silencio arqueológico a los niños de la antigüedad, rara vez considerados protagonistas de los hallazgos.

“Los padres de hace 4500 años amaban a sus hijos tanto como los de hoy”, reflexiona Hald. “Ellos también necesitaban distraerlos para tener un momento de paz. Hoy usamos pantallas; entonces, usaban sonajeros”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla en cuatro provincias por tormentas fuertes con lluvias intensas

Alerta amarilla en cuatro provincias por tormentas fuertes con lluvias intensas

Día del Bancario Argentina: ¿abren los bancos el 6 de noviembre?

Día del Bancario Argentina: ¿abren los bancos el 6 de noviembre?

La inquietante profecía de Nostradamus que podría cumplirse a fines de 2025 y alarma al mundo

La inquietante profecía de Nostradamus que podría cumplirse a fines de 2025 y alarma al mundo

Subast.ar: cómo inscribirse y quiénes pueden participar de la subasta de viviendas de ProCreAr

Subast.ar: cómo inscribirse y quiénes pueden participar de la subasta de viviendas de ProCreAr

Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?

Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?

Lo más popular
Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
3

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
4

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
6

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Más Noticias
Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Comentarios