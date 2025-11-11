Los juguetes más antiguos del mundo: así eran los sonajeros usados por bebés hace 4500 años

Un reciente estudio arqueológico propone una nueva lectura sobre unos objetos de arcilla hallados en Siria: lo que durante décadas se creyó que eran instrumentos rituales, podría tratarse, en realidad, de los juguetes más antiguos del mundo.
Los investigadores del Museo Nacional de Dinamarca revisaron un conjunto de piezas descubiertas en los años 30 en la ciudad siria de Hama y concluyeron que se trataba de sonajeros utilizados por bebés hace 4500 años, durante la Edad del Bronce temprana.
“Son tan pequeños que solo pueden haber sido hechos para niños”, explicó la arqueóloga Mette Marie Hald, responsable del nuevo análisis publicado en la revista Childhood in the Past.
Redescubriendo un hallazgo olvidado
Las piezas habían permanecido guardadas por décadas en los depósitos del museo danés hasta que un equipo decidió someterlas a nuevas pruebas. Los resultados mostraron que 21 fragmentos de arcilla pertenecían a sonajeros, algunos con asas huecas y pequeñas perforaciones.
Curiosamente, estos objetos habían sido catalogados erróneamente como “tuberías” o “tamices”, pero su similitud con un sonajero intacto hallado en el yacimiento de Al-Zalaqiyat —a pocos kilómetros al norte— permitió reinterpretarlos.
¿Juguetes o amuletos?
El hallazgo, sin embargo, abrió un debate. Algunos expertos sostienen que los sonajeros podrían haber tenido un doble uso: además de divertir a los niños, servían como amuletos para espantar a los malos espíritus mediante el sonido.
El arqueólogo Georges Mouamar, coautor del estudio, realizó experimentos con una réplica del sonajero y comprobó que el ruido era leve. “El sonido era tan suave que parece más probable que se usara para calmar a un bebé que para participar en rituales”, sostuvo.
Fabricados por artesanos
El análisis químico reveló que la arcilla de los sonajeros coincidía con la utilizada en la cerámica comercial de Hama, lo que indica que eran productos elaborados por alfareros profesionales y posiblemente vendidos en los mercados locales.
Algunos conservan delicados diseños en esmalte, lo que demuestra que, incluso hace milenios, la infancia ocupaba un lugar importante en las sociedades antiguas.
Niños visibles en la historia
Para los investigadores, estos objetos no solo amplían la historia del juego, sino que también rescatan del silencio arqueológico a los niños de la antigüedad, rara vez considerados protagonistas de los hallazgos.
“Los padres de hace 4500 años amaban a sus hijos tanto como los de hoy”, reflexiona Hald. “Ellos también necesitaban distraerlos para tener un momento de paz. Hoy usamos pantallas; entonces, usaban sonajeros”.