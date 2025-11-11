Messi volvió a hablar de Barcelona: qué dijo sobre su deseo de regresar y la vida lejos del club

En medio de los preparativos para el amistoso de la Selección Argentina frente a Angola, Lionel Messi volvió a generar revuelo en el mundo del fútbol. El capitán aprovechó su paso por España para visitar de manera sorpresiva el Camp Nou, el escenario donde vivió sus noches más gloriosas con la camiseta azulgrana. Su presencia en el estadio, captada en fotos nocturnas, reavivó los sentimientos de nostalgia que todavía lo unen al club y a la ciudad.
Pocos días antes, en una entrevista con el diario Sport, el rosarino había reconocido lo que aún le pesa de aquella despedida.
“Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me imaginaba, como soñaba. Me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá. Fue raro por la situación, por todo. Pero el cariño de la gente siempre va a estar”, expresó. También recordó los veinte años que pasó ligado a la institución y lo difícil que fue cerrar una etapa que empezó cuando apenas tenía trece.
Su publicación en Instagram, acompañada por imágenes de su regreso al Camp Nou, terminó de confirmar el tono emocional del momento.
“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, escribió el argentino, generando millones de reacciones. La visita se dio poco después de haber extendido su contrato con Inter Miami hasta 2028.
Un reencuentro cargado de nostalgia
Pasaron más de cuatro años desde la última vez que el histórico número 10 pisó el Camp Nou como jugador del “Barça”. La noche en que regresó, lo acompañaron Rodrigo De Paul y Pepe Costa, integrantes de su círculo más cercano. Según la radio catalana RAC1, su ingreso fue completamente espontáneo: el personal de seguridad se sorprendió al verlos, ya que no existía aviso previo al club ni pedido de autorización.
Durante la entrevista, Messi también habló de su vida en Miami y de la posibilidad de disputar un nuevo Mundial. Aseguró que no quiere ser una carga para la selección y que su continuidad dependerá de cómo se sienta físicamente.
“Lo más importante es seguir disfrutando. Si veo que no puedo rendir como quiero, sabré que es momento de dar un paso al costado”, señaló. Su deseo, sin embargo, está claro: volver algún día a Barcelona, el lugar donde su historia y la del fútbol moderno quedaron para siempre entrelazadas.