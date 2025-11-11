Messi volvió a hablar de Barcelona: qué dijo sobre su deseo de regresar y la vida lejos del club

“Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me imaginaba, como soñaba. Me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá. Fue raro por la situación, por todo. Pero el cariño de la gente siempre va a estar”, expresó. También recordó los veinte años que pasó ligado a la institución y lo difícil que fue cerrar una etapa que empezó cuando apenas tenía trece.