Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

El joven artista, oriundo de Barranquilla, había sido diagnosticado en 2024 con cáncer de riñón, enfermedad que enfrentó con valentía y de la que habló abiertamente en sus redes sociales. Durante meses compartió fragmentos de su tratamiento y reflexiones sobre la vida, inspirando a miles de seguidores. Sin embargo, en las últimas semanas su salud se deterioró a raíz de una metástasis peritoneal, complicación que finalmente provocó su muerte.