Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Hay luto en el mundo de la música latinoamericana. A los 32 años murió Joan Sebastián Alarcón, cantante colombiano y recordado participante de la primera edición de La Voz Colombia, emitida en 2012. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su entorno y generó una profunda conmoción entre colegas y fanáticos, que lo recordaron por su talento, carisma y fortaleza.
El joven artista, oriundo de Barranquilla, había sido diagnosticado en 2024 con cáncer de riñón, enfermedad que enfrentó con valentía y de la que habló abiertamente en sus redes sociales. Durante meses compartió fragmentos de su tratamiento y reflexiones sobre la vida, inspirando a miles de seguidores. Sin embargo, en las últimas semanas su salud se deterioró a raíz de una metástasis peritoneal, complicación que finalmente provocó su muerte.
Días antes de su fallecimiento, Alarcón había realizado una denuncia pública contra la Clínica Portoazul Auna de Barranquilla, donde permanecía internado. A través de un video difundido en sus redes, expresó su descontento por la atención médica recibida y pidió ayuda a las autoridades de salud. Sus palabras generaron un fuerte debate en Colombia y pusieron en evidencia las dificultades que enfrentan muchos pacientes oncológicos en el sistema de salud.
Un talento que conquistó al público
Joan Sebastián Alarcón se dio a conocer en 2012, cuando participó en la primera temporada de La Voz Colombia. Desde su audición a ciegas, donde interpretó el clásico “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner, logró cautivar al jurado y al público. Montaner, junto con Andrés Cepeda y Carlos Vives, giró su silla para incorporarlo a su equipo, y finalmente el joven decidió sumarse al del intérprete de Bésame.
Durante el certamen, se destacó por su voz potente y su sensibilidad artística, convirtiéndose en uno de los favoritos del público. Aunque no llegó a la final, su paso por el programa marcó un antes y un después en su carrera.
Tras La Voz, continuó vinculado al mundo de la música, ofreciendo conciertos en distintas ciudades colombianas y participando en proyectos solidarios. Además, se dedicó a la docencia musical y a la formación de jóvenes artistas, una faceta que muchos de sus colegas destacaron tras su partida.
Despedida y legado
La noticia de su muerte fue confirmada por familiares y amigos cercanos a través de las redes sociales, donde también comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida. “Se fue un gran ser humano y un artista lleno de luz”, escribió uno de sus excompañeros del programa.