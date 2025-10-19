Cuando se apagan los reflectores: Eugenia Rodríguez, la finalista tucumana de “La Voz”, de entrecasa
FELIZ. Eugenia, aquí con “Sofi” en sus brazos, guarda hermosos recuerdos de su paso por el programa. la gaceta / foto de osvaldo ripoll
Con 27 años y habiéndose convertido en una de las favoritas del Team Miranda! desde un principio, la profesora de canto cuenta un poco del detrás de escena y anticipa alguno de sus planes luego del éxito del reality de Telefe
