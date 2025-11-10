Todo lo que tenés que saber de “Pluribus”, la nueva serie del creador de Breaking Bad que ya es furor

El reconocido showrunner Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y Better Call Saul, volvió a la televisión con “Pluribus”, su nueva serie original para Apple TV+, que debutó el 7 de noviembre con una recepción crítica excepcional.
Ambientada nuevamente en Albuquerque, el escenario que lo consagró, Pluribus propone una historia de ciencia ficción filosófica y psicológica, donde el foco ya no está en los criminales sino en la naturaleza humana y el deseo de hacer el bien.
“Después de 15 años de antihéroes, pensé que era hora de escribir algo sobre alguien que intenta hacer el bien”, dijo Gilligan en una entrevista con Deadline.
La trama de Pluribus: una utopía que amenaza a la humanidad
La serie se desarrolla en una versión alternativa del Albuquerque actual y sigue a Carol Sturka, una escritora de fantasía que se convierte, por accidente, en la última esperanza de la humanidad.
Un misterioso virus comienza a propagarse por la ciudad y luego por el mundo, provocando un estado de felicidad absoluta en quienes se infectan. Esta aparente utopía elimina los conflictos y la violencia, pero también borra la individualidad, transformando a las personas en una masa uniforme y fácilmente manipulable.
Carol, inmune al virus, es la única capaz de conservar su identidad. Obligada a investigar el origen de la infección, deberá decidir si salvar a una humanidad feliz pero despersonalizada o preservar la esencia del ser humano.
La sinopsis oficial resume el espíritu irónico de la serie:
“La persona más miserable de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad.”
Aclamación crítica y éxito en plataformas
Desde su estreno, Pluribus se posicionó como uno de los mayores fenómenos televisivos de 2025. En su primera semana, obtuvo un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, con elogios unánimes de la crítica internacional.
Caryn James, de la BBC, la definió como “una de las series más inteligentes y entretenidas del año”, mientras que The Hollywood Reporter destacó su “potencial narrativo y la brillante ejecución de Gilligan”.
El público también acompañó el entusiasmo: según datos de FlixPatrol citados por ScreenRant, Pluribus ingresó rápidamente al Top 10 de Apple TV+ en países como México, Perú y Colombia, apenas un día después de su debut.
Cuándo y dónde ver Pluribus
Los dos primeros episodios de Pluribus ya están disponibles en Apple TV+ desde el 7 de noviembre.
La primera temporada contará con nueve capítulos, con nuevas entregas cada viernes hasta el 26 de diciembre de 2025.
Con este estreno, Vince Gilligan reafirma su vigencia y versatilidad como uno de los grandes narradores de la televisión contemporánea, explorando ahora la ciencia ficción como espejo de la condición humana.