Secciones
EconomíaNoticias económicas

El Banco Central baja de las tasas: cómo impacta la medida en los plazos fijos y en el crédito

El Banco Central, que utiliza las ruedas simultáneas de BYMA para ponerle un piso a las tasas de interés, la bajó el miércoles desde el 25% a 22% TNA.

El Banco Central (BCRA) decidió este miércoles bajar la tasa de interés El Banco Central (BCRA) decidió este miércoles bajar la tasa de interés
Hace 1 Hs

El Banco Central redujo la tasa de interés de las ruedas simultáneas de BYMA del 25% al 22% TNA, una medida que apunta a continuar con la baja del costo del dinero en el sistema financiero. La decisión podría tener impacto en plazos fijos, apps de inversión y créditos bancarios.

El Banco Central (BCRA) decidió este miércoles bajar la tasa de interés con la que absorbe pesos del mercado a través de las ruedas simultáneas de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), del 25% TNA al 22% TNA.

Desde la eliminación de las LEFIs, el BCRA dejó de utilizar una tasa de política monetaria formal. Sin embargo, ante la volatilidad cambiaria y financiera posterior, adoptó este mecanismo para marcar un piso de referencia para las tasas del sistema.

Qué impacto tendrá en los plazos fijos y las apps financieras

Según operadores financieros, la baja de tres puntos porcentuales debería generar una compresión de los rendimientos en pesos, lo que impactará en la tasa de los plazos fijos y en las apps de inversión.

Actualmente, los principales bancos ofrecen entre 28% TNA (Banco Ciudad) y 33% TNA (Banco Nación y Banco Macro) para depósitos a plazo fijo, aunque se espera que esas tasas se acomoden a la baja en los próximos días.

La Tasa TAMAR (Tasa Mayorista Activa de Argentina) —que mide el rendimiento de depósitos superiores a $1.000 millones— también cayó a 36,75% TNA, lo que, según analistas de la city, podría impulsar nuevamente el crédito y la actividad económica.

Caída en la tasa de adelantos en cuenta corriente

El BCRA también registró una baja en la tasa para adelantos en cuenta corriente, que pasó a 49,2% TNA, muy por debajo del 190% TNA previo a las elecciones.

Este indicador es considerado un termómetro del costo del financiamiento para las empresas, por lo que su descenso representa un alivio para el sector productivo.

Una señal antes de la licitación del Tesoro

La decisión del Banco Central llega en la víspera de una licitación clave del Tesoro Nacional, la primera bajo la conducción de Alejandro Lew al frente de la Secretaría de Finanzas.

El objetivo será extender los plazos de la deuda en pesos mediante una oferta diversificada de instrumentos:

Bonos ajustados por inflación (CER)

Títulos a tasa fija

Bonos atados a la tasa TAMAR

Bonos dólar linked, vinculados al tipo de cambio oficial

Según un informe de Max Capital, el Tesoro busca no solo rollear los vencimientos inmediatos, sino también reconstruir la curva de rendimientos en pesos, brindando mayor previsibilidad al mercado.

Temas Banco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario
6

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Más Noticias
Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

¿Cómo eliminar o sustituir los impuestos distorsivos?

¿Cómo eliminar o sustituir los impuestos distorsivos?

Claudio Zuchovicki: “El que viene será el año de la economía real”

Claudio Zuchovicki: “El que viene será el año de la economía real”

Se realiza hoy en Tucumán “Argentina Andina”, un foro sobre energía, minería y desarrollo democrático

Se realiza hoy en Tucumán “Argentina Andina”, un foro sobre energía, minería y desarrollo democrático

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Comentarios