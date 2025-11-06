El Banco Central baja de las tasas: cómo impacta la medida en los plazos fijos y en el crédito

El Banco Central redujo la tasa de interés de las ruedas simultáneas de BYMA del 25% al 22% TNA, una medida que apunta a continuar con la baja del costo del dinero en el sistema financiero. La decisión podría tener impacto en plazos fijos, apps de inversión y créditos bancarios.
El Banco Central (BCRA) decidió este miércoles bajar la tasa de interés con la que absorbe pesos del mercado a través de las ruedas simultáneas de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), del 25% TNA al 22% TNA.
Desde la eliminación de las LEFIs, el BCRA dejó de utilizar una tasa de política monetaria formal. Sin embargo, ante la volatilidad cambiaria y financiera posterior, adoptó este mecanismo para marcar un piso de referencia para las tasas del sistema.
Qué impacto tendrá en los plazos fijos y las apps financieras
Según operadores financieros, la baja de tres puntos porcentuales debería generar una compresión de los rendimientos en pesos, lo que impactará en la tasa de los plazos fijos y en las apps de inversión.
Actualmente, los principales bancos ofrecen entre 28% TNA (Banco Ciudad) y 33% TNA (Banco Nación y Banco Macro) para depósitos a plazo fijo, aunque se espera que esas tasas se acomoden a la baja en los próximos días.
La Tasa TAMAR (Tasa Mayorista Activa de Argentina) —que mide el rendimiento de depósitos superiores a $1.000 millones— también cayó a 36,75% TNA, lo que, según analistas de la city, podría impulsar nuevamente el crédito y la actividad económica.
Caída en la tasa de adelantos en cuenta corriente
El BCRA también registró una baja en la tasa para adelantos en cuenta corriente, que pasó a 49,2% TNA, muy por debajo del 190% TNA previo a las elecciones.
Este indicador es considerado un termómetro del costo del financiamiento para las empresas, por lo que su descenso representa un alivio para el sector productivo.
Una señal antes de la licitación del Tesoro
La decisión del Banco Central llega en la víspera de una licitación clave del Tesoro Nacional, la primera bajo la conducción de Alejandro Lew al frente de la Secretaría de Finanzas.
El objetivo será extender los plazos de la deuda en pesos mediante una oferta diversificada de instrumentos:
Bonos ajustados por inflación (CER)
Títulos a tasa fija
Bonos atados a la tasa TAMAR
Bonos dólar linked, vinculados al tipo de cambio oficial
Según un informe de Max Capital, el Tesoro busca no solo rollear los vencimientos inmediatos, sino también reconstruir la curva de rendimientos en pesos, brindando mayor previsibilidad al mercado.