Arte contemporáneo: la extraña y nueva torre de Pisa de Marta Minujín

Una de sus ideas pendientes, según reconoció ayer con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, es construir una réplica de la Estatua de la Libertad de Nueva York, pero fragmentada en representación de las persecuciones que sufren los inmigrantes en la gestión de Donald Trump, y con la hamburguesa como signo de identidad alimenticia. El boceto de ese proyecto está en el museo Guggenheim de Estados Unidos; otras piezas suyas están en las colecciones oficiales de los principales establecimientos de todo el mundo.