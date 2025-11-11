El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada desde hace un siglo

En 1928 dos periodistas de LA GACETA, Juan Vargas Nieva y José Luis Torres, cronicaron el viaje en un avión Curtiss Oriole del Aero Club, bautizado “Alberdi 6”, que conducía Próspero Palazzo, quien luego sería piloto estrella de la Aeroposta Argentina. Tardó media hora en lograr los 2.000 metros necesarios para cruzar la montaña. Dejando atrás Villa Nougués, la Quebrada de lules, Potrero de las Tablas, Famaillá, Fronterita y Santa Lucía, “perfectamente visibles por la limpidez de un día africano”, donde dobló a la derecha, para sobrevolar el Nevado, el Ñuñorco, la Ventanita y Los Puestos, según la crónica del periodista. Minutos más tarde aterrizó en la “Cancha del avión”, totalizando una hora de viaje.