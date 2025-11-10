La inquietante estatua de San Bartolomé que inspiró al nuevo Frankenstein de Guillermo del Toro

En el corazón de la imponente Duomo de Milán, una figura de mármol del siglo XVI desliza un silencio que perturba: es San Bartolomé desollado, obra del escultor Marco d’Agrate, quien esculpió al apóstol llevando sobre sus hombros la propia piel que debió soportar su martirio. Para el cineasta Guillermo del Toro la escultura no fue un simple hallazgo estético, sino un punto de inflexión para su visión de Frankenstein (2025). En entrevistas se reconoce que aquella imagen tallada –los músculos, los tendones, la piel convertida en manto– se convirtió en uno de los componentes que alimentaron la construcción de su criatura.