Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez

Después de permanecer 11 años prófugo, Diego Maximiliano “El Elegido” Vila, fue capturado en la provincia de Santiago del Estero y trasladado a Tucumán para enfrentar los cargos en su contra por el crimen de Lucía Vanesa Jerez. El sábado 8 de noviembre, el juez interviniente ordenó su prisión preventiva por el plazo de tres meses, mientras avanza la investigación.
El legajo está en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo. De acuerdo con la teoría de los investigadores, el hecho ocurrió la noche del 4 de diciembre de 2014 en el barrio ATE, en la capital tucumana. En ese momento, Vila (que tenía 18 años) se encontraba en la vereda junto a dos menores de edad consumiendo drogas y discutiendo. Lucía Jerez (22), salió de la vivienda de su suegra para pedirles que se retiraran, pero los tres jóvenes comenzaron a insultarla y, en medio de la agresión, uno de los adolescentes le pasó un arma a Vila. “El Elegido” efectuó un disparo que impactó en el abdomen de la joven. Lucía fue trasladada al hospital Padilla, donde permaneció internada una semana hasta que murió el 11 de diciembre, a causa de las heridas sufridas.
Identidades falsas
Desde aquel día, Vila logró mantenerse oculto durante más de 11 años. Según la investigación, utilizó identidades falsas y se desplazó entre distintas provincias para evitar ser localizado. Con la causa próxima a prescribir, el Departamento de Investigación Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF reactivó la búsqueda. A través de análisis de bases de datos, tareas de inteligencia y trabajo coordinado con la División Homicidios de Santiago del Estero, los investigadores lograron rastrear sus movimientos.
El viernes 31 de octubre a la madrugada, los agentes dieron con su paradero en una vivienda rural de la localidad santiagueña de San Pedro de Guasayán. Vila fue detenido y trasladado bajo custodia hasta la capital provincial, para luego ser extraditado a Tucumán.
En la audiencia realizada el sábado 8 de noviembre, el auxiliar de fiscal Lucas Maggio presentó las pruebas reunidas y solicitó la prisión preventiva del acusado. El juez consideró acreditados los argumentos del Ministerio Público Fiscal y resolvió mantener a Vila bajo prisión preventiva por tres meses mientras se completa la investigación por homicidio agravado.