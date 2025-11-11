Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez

El legajo está en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo. De acuerdo con la teoría de los investigadores, el hecho ocurrió la noche del 4 de diciembre de 2014 en el barrio ATE, en la capital tucumana. En ese momento, Vila (que tenía 18 años) se encontraba en la vereda junto a dos menores de edad consumiendo drogas y discutiendo. Lucía Jerez (22), salió de la vivienda de su suegra para pedirles que se retiraran, pero los tres jóvenes comenzaron a insultarla y, en medio de la agresión, uno de los adolescentes le pasó un arma a Vila. “El Elegido” efectuó un disparo que impactó en el abdomen de la joven. Lucía fue trasladada al hospital Padilla, donde permaneció internada una semana hasta que murió el 11 de diciembre, a causa de las heridas sufridas.