Secciones
Seguridad

Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez

Diego Maximiliano Vila estará tres meses con preventiva luego de pasar 11 años evadido de la Justicia.

Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez
Hace 4 Hs

Después de permanecer 11 años prófugo, Diego Maximiliano “El Elegido” Vila, fue capturado en la provincia de Santiago del Estero y trasladado a Tucumán para enfrentar los cargos en su contra por el crimen de Lucía Vanesa Jerez. El sábado 8 de noviembre, el juez interviniente ordenó su prisión preventiva por el plazo de tres meses, mientras avanza la investigación.

El legajo está en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo. De acuerdo con la teoría de los investigadores, el hecho ocurrió la noche del 4 de diciembre de 2014 en el barrio ATE, en la capital tucumana. En ese momento, Vila (que tenía 18 años) se encontraba en la vereda junto a dos menores de edad consumiendo drogas y discutiendo. Lucía Jerez (22), salió de la vivienda de su suegra para pedirles que se retiraran, pero los tres jóvenes comenzaron a insultarla y, en medio de la agresión, uno de los adolescentes le pasó un arma a Vila. “El Elegido” efectuó un disparo que impactó en el abdomen de la joven. Lucía fue trasladada al hospital Padilla, donde permaneció internada una semana hasta que murió el 11 de diciembre, a causa de las heridas sufridas.

Identidades falsas

Desde aquel día, Vila logró mantenerse oculto durante más de 11 años. Según la investigación, utilizó identidades falsas y se desplazó entre distintas provincias para evitar ser localizado. Con la causa próxima a prescribir, el Departamento de Investigación Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF reactivó la búsqueda. A través de análisis de bases de datos, tareas de inteligencia y trabajo coordinado con la División Homicidios de Santiago del Estero, los investigadores lograron rastrear sus movimientos.

Tras 11 años prófugo, capturaron en Santiago del Estero al acusado del homicidio de Lucía Vanesa Jérez

Tras 11 años prófugo, capturaron en Santiago del Estero al acusado del homicidio de Lucía Vanesa Jérez

El viernes 31 de octubre a la madrugada, los agentes dieron con su paradero en una vivienda rural de la localidad santiagueña de San Pedro de Guasayán. Vila fue detenido y trasladado bajo custodia hasta la capital provincial, para luego ser extraditado a Tucumán.

En la audiencia realizada el sábado 8 de noviembre, el auxiliar de fiscal Lucas Maggio presentó las pruebas reunidas y solicitó la prisión preventiva del acusado. El juez consideró acreditados los argumentos del Ministerio Público Fiscal y resolvió mantener a Vila bajo prisión preventiva por tres meses mientras se completa la investigación por homicidio agravado.

Temas TucumánSantiago del EsteroHospital PadillaInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Agua Amarga, la localidad donde llueve droga desde hace casi 20 años

Agua Amarga, la localidad donde llueve droga desde hace casi 20 años

El espectacular try de un tucumano que fue elegido como la mejor jugada del triunfo de Los Pumas sobre Gales

El espectacular try de un tucumano que fue elegido como la mejor jugada del triunfo de Los Pumas sobre Gales

Lo más popular
Entre la precariedad y la esperanza: así viven y piensan los jóvenes argentinos, según un estudio
1

Entre la precariedad y la esperanza: así viven y piensan los jóvenes argentinos, según un estudio

Efemérides del lunes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del lunes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
3

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Tradición, música y fiesta en el interior
4

Tradición, música y fiesta en el interior

Teclas con acento español: Andrés Navarro llega al Virla
5

Teclas con acento español: Andrés Navarro llega al Virla

Comienza la COP30 en Brasil: Sin los indígenas no hay futuro para la humanidad
6

Comienza la COP30 en Brasil: "Sin los indígenas no hay futuro para la humanidad"

Más Noticias
4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

El dólar como ancla: por qué el esquema actual frena el crecimiento y la acumulación de reservas

El dólar como "ancla": por qué el esquema actual frena el crecimiento y la acumulación de reservas

Recuerdos fotográficos: 1970. El paro de colectivos ocupa las arterias céntricas

Recuerdos fotográficos: 1970. El paro de colectivos ocupa las arterias céntricas

Esteban Domecq: “La disciplina macro funciona como un freno de mano para los precios”

Esteban Domecq: “La disciplina macro funciona como un freno de mano para los precios”

Las pruebas que debe rendir el Gobierno nacional

Las pruebas que debe rendir el Gobierno nacional

La escuela debate qué secundaria quieren los chicos

La escuela debate qué secundaria quieren los chicos

Comentarios