Tras 11 años prófugo, capturaron en Santiago del Estero al acusado del homicidio de Lucía Vanesa Jérez

Según la investigación, el 4 de diciembre de 2014, alrededor de las 22.15, Vila se encontraba junto a dos menores de edad cuando se inició una discusión con otro adolescente. En ese momento, Jérez salió de su casa para intentar calmar la situación y fue atacada. “El Elegido”, tras recibir un arma de manos de uno de sus cómplices, identificado como “Chupa”, efectuó un disparo que impactó en el abdomen de la joven. La víctima fue trasladada al hospital Padilla, donde murió una semana después, el 11 de diciembre.