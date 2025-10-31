Tras 11 años prófugo, capturaron en Santiago del Estero al acusado del homicidio de Lucía Vanesa Jérez

Después de más de una década evadiendo a la Justicia, fue detenido en la madrugada de este viernes 31 de octubre en la localidad santiagueña de San Pedro de Guasayán, Diego Maximiliano Vila (29), alias “El Elegido”, señalado como el autor material del homicidio agravado de Lucía Vanesa Jérez, ocurrido en diciembre de 2014 en el barrio ATE de la capital tucumana.
Según la investigación, el 4 de diciembre de 2014, alrededor de las 22.15, Vila se encontraba junto a dos menores de edad cuando se inició una discusión con otro adolescente. En ese momento, Jérez salió de su casa para intentar calmar la situación y fue atacada. “El Elegido”, tras recibir un arma de manos de uno de sus cómplices, identificado como “Chupa”, efectuó un disparo que impactó en el abdomen de la joven. La víctima fue trasladada al hospital Padilla, donde murió una semana después, el 11 de diciembre.
Días posteriores al hecho, Vila y sus acompañantes amenazaron a la familia de la víctima y realizaron disparos contra su vivienda con el fin de amedrentarlos. Desde entonces, el acusado permaneció prófugo durante 11 años, utilizando identidades falsas y moviéndose entre distintas provincias para evitar ser capturado. En agosto de 2023, “Chupa” fue condenado por su participación en el crimen, al haber sido quien entregó el arma homicida.
Investigación y captura
Ante la inminente prescripción de la causa, el Departamento de Investigación Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal (MPF) reactivó la búsqueda de Vila mediante técnicas de análisis criminal, cruces de información y tareas de campo. Estas acciones permitieron obtener datos que ubicaban al prófugo en la zona rural de San Pedro de Guasayán.
De inmediato, el ECIF coordinó tareas con la División Homicidios de Santiago del Estero, que tras varios días de seguimiento logró confirmar la presencia del sospechoso en una vivienda donde se hacía pasar por otra persona. Tras solicitar las medidas judiciales, Vila fue detenido y trasladado a la capital santiagueña, donde permanece bajo custodia a la espera de su extradición a San Miguel de Tucumán.