Trasladaron en el helicóptero sanitario de la provincia a un niño de cinco años de Alta Montaña

El traslado estuvo a cargo de la doctora Patricia Villagra médica aeroevacuadora de la provincia, junto a los enfermeros Gabriel Bravo y Florencia Blac Sleiman. El helicóptero aterrizó en la base del 107 y fue trasladado en ambulancia Eco hacia el hospital de Niños con parámetros esperables luego de tratamiento establecido.