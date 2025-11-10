Secciones
Trasladaron en el helicóptero sanitario de la provincia a un niño de cinco años de Alta Montaña

El pequeño presentaba un cuadro de apendicitis aguda.

Hace 1 Hs

El Ministerio de Salud recibió este lunes un pedido desde el Área Operativa Alta Montaña para el traslado de un paciente de cinco años con un cuadro de apendicitis aguda.

El ministro Luis Medina Ruiz, con conocimiento del gobernador Osvaldo Jaldo, dispuso el operativo alertando al personal de Aeronáutica, como así también al personal sanitario. El piloto comandante Rafael Cornejo estuvo a cargo del operativo.

Se explicó a los padres la necesidad de traslado para una evaluación en el Hospital de Niños y así realizar el tratamiento quirúrgico.

El traslado estuvo a cargo de la doctora Patricia Villagra médica aeroevacuadora de la provincia, junto a los enfermeros Gabriel Bravo y Florencia Blac Sleiman. El helicóptero aterrizó en la base del 107 y fue trasladado en ambulancia Eco hacia el hospital de Niños con parámetros esperables luego de tratamiento establecido.

