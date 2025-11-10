El Ministerio de Salud de Tucumán participó del COFESA y se sumó a nuevas estrategias nacionales en vacunación y primera infancia

El ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a su par nacional, Mario Lugones, y representantes de todas las provincias. El encuentro, realizado en Buenos Aires, sirvió para actualizar la agenda sanitaria común y presentar nuevas herramientas digitales de gestión.
Durante la jornada, el Ministerio de Salud de la Nación presentó el Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación, una plataforma que permitirá conocer en tiempo real las coberturas de inmunización en todo el país. La herramienta apunta a mejorar la planificación y la toma de decisiones basadas en evidencia.
Entre otros temas, se presentó también un mapa de riesgo ambiental para la fiebre amarilla, diseñado para detectar zonas vulnerables y orientar campañas preventivas. Además, especialistas del laboratorio ANLIS Malbrán expusieron sobre la reciente aparición de casos de listeria en algunas provincias.
Otro eje del COFESA fue la Encuesta Nacional de Lactancia (ENaLac), destinada a conocer los patrones de alimentación infantil y fortalecer las políticas de acompañamiento a la primera infancia. En ese marco, se detalló la Estrategia Federal de Primera Infancia, que prioriza la atención integral de la embarazada y del niño durante los primeros tres años de vida.
También se presentó la aplicación VisitAR, una herramienta para que los agentes sociosanitarios registren información de familias en terreno, incluso sin conexión a internet, con el objetivo de mejorar la gestión de datos y la atención domiciliaria.
El encuentro cerró con un informe sobre la situación epidemiológica del coqueluche y las acciones de apoyo sanitario a Tierra del Fuego, en el marco de la cooperación interprovincial ante brotes y emergencias.
Medina Ruiz valoró estos espacios federales como instancias para “compartir experiencias y fortalecer las estrategias conjuntas”, destacando la necesidad de mantener un trabajo coordinado entre Nación y las provincias.