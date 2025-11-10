Suman máquinas de última generación para optimizar la recolección de residuos en la Capital

De la ceremonia, que tuvo lugar en el Parque Avellaneda, también participaron el vicegobernador Miguel Acevedo; los diputados Elia Fernández de Mansilla y Pablo Yedlin; los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse y Christian Rodrgínez; los concejales Ernesto Nagle y Emiliano Vargas Aignasse; y funcionarios del gabinete municipal. También estuvieron representantes de la empresa Transportes 9 de Julio, concesionaria del servicio de recolección de residuos en la capital, que con esta incorporación amplió su flota de camiones recolectores compactadores de 32 a 45 unidades en los últimos dos años.