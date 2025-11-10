Boca, líder y en alerta por tres jugadores tras el Superclásico

Bocavive días de euforia y preocupación al mismo tiempo. El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un gran momento futbolístico tras vencer por 2-0 a River en La Bombonera, pero el triunfo dejó secuelas físicas en tres jugadores clave: Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Carlos Palacios, quienes terminaron el clásico con molestias musculares.
El capitán Paredes, eje del mediocampo y referente del equipo, sintió una sobrecarga y fue reemplazado en el complemento. Lo mismo ocurrió con Merentiel, autor del segundo gol, y con Palacios, que debió salir por precaución. Según informaron desde el cuerpo técnico, las molestias no serían de gravedad, aunque los tres serán evaluados en las próximas horas.
El plantel volverá a entrenarse hoy a las 16, con la mirada puesta en el duelo ante Tigre, correspondiente a la última jornada de la Zona A del torneo Clausura.
Más allá de estas alertas médicas, Boca puede celebrar una semana ideal. Con el triunfo en el Superclásico, el “Xeneize” alcanzó los 26 puntos, se consolidó como líder de su zona, con dos de ventaja sobre Unión, y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla Anual, en la que ocupa el segundo lugar con 59 unidades.
La victoria no solo significó un golpe de autoridad en el torneo, sino también una muestra del crecimiento colectivo del equipo. Además ya se aseguró su lugar en los playoffs, en los que estaría enfrentando a Sarmiento de Junín, debido a que San Martín de San Juan todavía no tiene garantizada su permanencia en la categoría, y por ende no podría jugar los “mata-mata”.
Así el equipo de Úbeda intentará corta la sequía de títulos locales, que arrastra desde 2022, y además ya tiene su lugar en la máxima cita continental del próximo año.
Con un plantel sólido, un mediocampo en equilibrio y una delantera efectiva, Boca cerrará la fase de grupos con la confianza en alza, a la espera de recuperar a todos sus futbolistas tocados para lo que viene.