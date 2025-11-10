Boca, líder y en alerta por tres jugadores tras el Superclásico

La victoria no solo significó un golpe de autoridad en el torneo, sino también una muestra del crecimiento colectivo del equipo. Además ya se aseguró su lugar en los playoffs, en los que estaría enfrentando a Sarmiento de Junín, debido a que San Martín de San Juan todavía no tiene garantizada su permanencia en la categoría, y por ende no podría jugar los “mata-mata”.