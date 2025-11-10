Secciones
Escándalo en el Superclásico: el video de la agresión de Maximiliano Salas a un hincha de Boca tras la derrota de River

El delantero del “Millonario” reaccionó con enojo cuando un simpatizante del “Xeneize” grababa la salida del plantel en la Bombonera. El joven aclaró que no hubo provocación y que no realizará una denuncia.

FINAL TENSO. Maximiliano Salas perdió la calma y golpeó a un hincha de Boca que filmaba la salida de los jugadores de River tras el Superclásico. FINAL TENSO. Maximiliano Salas perdió la calma y golpeó a un hincha de Boca que filmaba la salida de los jugadores de River tras el Superclásico.
Hace 42 Min

El final del Superclásico entre Boca y River dejó una postal inesperada y preocupante. Mientras los jugadores del “Millonario” abandonaban el campo de juego tras la derrota 2-0 en la Bombonera, Maximiliano Salas reaccionó con enojo ante un hincha del “Xeneize” que se había metido en la cancha y filmaba con su celular la salida del plantel de Marcelo Gallardo.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, se ve al joven simpatizante grabándose en modo selfie con los futbolistas de River de fondo. La mayoría siguió caminando en silencio hacia el túnel, pero el delantero no pudo contener su furia. Al notar la burla, se dio vuelta y le lanzó un golpe por detrás. El episodio duró apenas unos segundos, sin consecuencias mayores, ya que el hombre salió corriendo y Salas se metió en el vestuario.

El protagonista del video fue identificado como Uriel Hamra, un hincha de 20 años que ingresó al campo por una de las puertas bajas del estadio. En diálogo con TN, el joven aseguró que no hubo intención de provocar a los jugadores. “Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasaron los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme”, explicó Hamra.

El aficionado también minimizó el incidente y hasta mostró empatía con el futbolista. “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido”, contó. “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”, reconoció.

El joven, además, dijo que decidió borrar el video que había grabado y confirmó que no tiene ningún vínculo con Boca ni con la organización del partido. “No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, afirmó.

Tras el episodio, personal de seguridad del estadio y la Policía de la Ciudad intervinieron para retirar a Hamra del terreno de juego. La Justicia porteña le labró una contravención por haber ingresado sin autorización.

El gesto de Salas, sin embargo, volvió a exponer la tensión interna que atraviesa River. En un contexto marcado por los malos resultados, el silencio de Gallardo y las declaraciones encendidas de algunos referentes, la reacción del delantero terminó de reflejar la temperatura emocional del plantel.

La derrota ante Boca evidenció un momento de descontrol que, puertas adentro, preocupa.

