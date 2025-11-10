Escándalo en el Superclásico: el video de la agresión de Maximiliano Salas a un hincha de Boca tras la derrota de River

El protagonista del video fue identificado como Uriel Hamra, un hincha de 20 años que ingresó al campo por una de las puertas bajas del estadio. En diálogo con TN, el joven aseguró que no hubo intención de provocar a los jugadores. “Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasaron los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme”, explicó Hamra.