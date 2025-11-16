¿Qué Santos se recuerdan este 16 de noviembre?

Cada 16 de noviembre, la Iglesia católica honra la memoria de varias figuras santas que vivieron entregadas y humildes, incluso cuando ostentaron títulos de relevancia. En este día destacamos la vida de Santa Margarita de Escocia, una reina convertida en sierva de los pobres, y Santa Inés de Asís, que siguió la vida contemplativa junto a su hermana mayor. Luego, compartimos una lista de otros santos conmemorados en esta fecha para quienes desean honrar su memoria o conocerla.
Santa Margarita de Escocia
Nacida hacia 1046 en Hungría, y fallecida el 16 de noviembre de 1093 en Edimburgo, Margarita fue esposa del rey Malcom III de Escocia y es venerada por su profunda virtud cristiana.
Desde su papel en la corte escocesa, promovió la educación, cuidó de los necesitados, limpió heridas y donó sus joyas para socorrer familias pobres.
Fue canonizada en 1251 por el papa Inocencio IV.
Su ejemplo habla de una dignidad real que se traduce en servicio, de una vida de privilegio que elige descendencia hacia los humildes. En la actualidad, su figura inspira la compasión activa, la participación social y la búsqueda de justicia.
Santa Inés de Asís
La venerable Inés de Asís nació hacia 1197-1198 en Italia y murió el 16 de noviembre de 1253.
Hermana de Santa Clara de Asís, ingresó a la vida religiosa y fue abadesa de las Damas Pobres. Su vocación refleja la entrega a Dios a través de la contemplación, la pobreza voluntaria y la comunidad.
Su memoria invita a valorar no sólo la acción exterior, sino el silencio, la fraternidad y la misión interior del espíritu.
Otros santos que se conmemoran el 16 de noviembre
San Edmundo Rich
San Euquerio de Lyon
San Fidencio, obispo
Santa Gertrudis Magna
Santa Lucía de Narni
San Otmaro de Suiza
San Roque González y compañeros mártires
Beato Eduardo Osbaldeston
Beata Lucia de Narni
Beato Simeón de Cava
Este 16 de noviembre puede ser una oportunidad para mirar estas vidas y preguntarnos: ¿Cuál es mi forma de servir? ¿Dónde puedo abrir mi corazón al otro? ¿Qué virtud de estos santos quiero cultivar? En la memoria de Margarita de Escocia y Inés de Asís encontramos dos caminos: el compromiso social y el recogimiento interior, ambos valiosos para nuestro tiempo.