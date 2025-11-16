¿Qué Santos se recuerdan este 16 de noviembre?

Cada 16 de noviembre, la Iglesia católica honra la memoria de varias figuras santas que vivieron entregadas y humildes, incluso cuando ostentaron títulos de relevancia. En este día destacamos la vida de Santa Margarita de Escocia, una reina convertida en sierva de los pobres, y Santa Inés de Asís, que siguió la vida contemplativa junto a su hermana mayor. Luego, compartimos una lista de otros santos conmemorados en esta fecha para quienes desean honrar su memoria o conocerla.