Secciones
SociedadActualidad

¿Qué Santos se recuerdan este 16 de noviembre?

Conocé el santoral completo de la fecha.

¿Qué Santos se recuerdan este 16 de noviembre?
Hace 1 Hs

Cada 16 de noviembre, la Iglesia católica honra la memoria de varias figuras santas que vivieron entregadas y humildes, incluso cuando ostentaron títulos de relevancia. En este día destacamos la vida de Santa Margarita de Escocia, una reina convertida en sierva de los pobres, y Santa Inés de Asís, que siguió la vida contemplativa junto a su hermana mayor. Luego, compartimos una lista de otros santos conmemorados en esta fecha para quienes desean honrar su memoria o conocerla.

Santa Margarita de Escocia

Nacida hacia 1046 en Hungría, y fallecida el 16 de noviembre de 1093 en Edimburgo, Margarita fue esposa del rey Malcom III de Escocia y es venerada por su profunda virtud cristiana.

Desde su papel en la corte escocesa, promovió la educación, cuidó de los necesitados, limpió heridas y donó sus joyas para socorrer familias pobres.

Fue canonizada en 1251 por el papa Inocencio IV.

Su ejemplo habla de una dignidad real que se traduce en servicio, de una vida de privilegio que elige descendencia hacia los humildes. En la actualidad, su figura inspira la compasión activa, la participación social y la búsqueda de justicia.

Santa Inés de Asís

La venerable Inés de Asís nació hacia 1197-1198 en Italia y murió el 16 de noviembre de 1253.

Hermana de Santa Clara de Asís, ingresó a la vida religiosa y fue abadesa de las Damas Pobres. Su vocación refleja la entrega a Dios a través de la contemplación, la pobreza voluntaria y la comunidad.

Su memoria invita a valorar no sólo la acción exterior, sino el silencio, la fraternidad y la misión interior del espíritu.

Otros santos que se conmemoran el 16 de noviembre

San Edmundo Rich

San Euquerio de Lyon

San Fidencio, obispo

Santa Gertrudis Magna

Santa Lucía de Narni

San Otmaro de Suiza

San Roque González y compañeros mártires

Beato Eduardo Osbaldeston

Beata Lucia de Narni

Beato Simeón de Cava

Este 16 de noviembre puede ser una oportunidad para mirar estas vidas y preguntarnos: ¿Cuál es mi forma de servir? ¿Dónde puedo abrir mi corazón al otro? ¿Qué virtud de estos santos quiero cultivar? En la memoria de Margarita de Escocia y Inés de Asís encontramos dos caminos: el compromiso social y el recogimiento interior, ambos valiosos para nuestro tiempo.

Temas ItaliaIglesia CatólicaHungría
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tiempo de obsesiones
1

Tiempo de obsesiones

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?
2

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Historia regional de la infamia
3

Historia regional de la infamia

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski
4

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina
5

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

Décadas de emergencias y tropezones en el transporte urbano
6

Décadas de emergencias y tropezones en el transporte urbano

Más Noticias
Qué es el cottage core y por qué está en todas partes

Qué es el cottage core y por qué está en todas partes

Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

“Hablar con la verdad para prevenir”: el pedido de Gastón Pauls en Tucumán

“Hablar con la verdad para prevenir”: el pedido de Gastón Pauls en Tucumán

Emmanuel Guerra: “Argentina es un país que construye puentes”

Emmanuel Guerra: “Argentina es un país que construye puentes”

Comentarios