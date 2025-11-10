Quién es Oleksandra Oliynykova, la ucraniana que ganó el WTA 125 y conquistó al público tucumano

El polvo de ladrillo todavía respiraba el calor de la tarde cuando Oleksandra Oliynykova levantó los brazos, sonrió y miró al cielo. En ese gesto había mucho más que alivio: había historia. La ucraniana de 24 años acababa de vencer a Mayar Sherif, la máxima favorita, por 3-6, 6-2 y 6-2, y de quedarse con el título del Tucumán Open WTA 125. Su triunfo fue algo más que una estadística: fue una escena de conexión humana, una historia de lucha, de soledad y de un lazo invisible con un país en guerra.