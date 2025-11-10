Secciones
SociedadEducación

"Los jóvenes piden romper con la estructura rígida de la escuela": lo que dejó el debate que buscó transformar la educación secundaria

Las referentes del ministerio de Educación, Melisa Alfaro y Rosa Casares, detallaron las ideas que se escucharon en este proyecto y cómo Tucumán se prepara para el desafío de generar instituciones innovadoras.

ENCUENTRO. La iniciativa se llevó adelante en el Centro de Innovación - Ciidept. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO ENCUENTRO. La iniciativa se llevó adelante en el Centro de Innovación - Ciidept. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

La referente de Convivencia y Participación Estudiantil, Melisa Alfaro, habló sobre los ejes del programa “Dialogar para transformar la escuela en debate”, que se desarrolló esta mañana en el Centro de Innovación (Ciidept) con la presencia de más de 300 alumnos. El encuentro reunió a docentes y estudiantes para pensar juntos cómo se habita, se enseña y se aprende en la escuela secundaria de hoy.

“Esta jornada tiene tres ejes temáticos que son ambiciosos, pero muy interesantes para debatir tanto con toda la comunidad educativa”, explicó  Alfaro.

Los tres bases propusieron reflexionar sobre cómo se habita la escuela hoy, qué se enseña y qué se aprende, y qué cambios podrían transformar la escuela actual. “Lo que buscamos es abrir espacios donde los jóvenes y los adultos puedan poner en común sus experiencias, cuestionar lo establecido y animarse a imaginar otras formas de aprender y convivir”, señaló.

En los talleres, los estudiantes expresaron con claridad qué esperan del sistema educativo. “Piden romper con la estructura rígida de la escuela moderna y generar otros espacios de encuentro entre estudiantes de distintos cursos, con propuestas más atractivas y temas que los interpelen”, detalló.

Según Alfaro, estos espacios de diálogo generan vínculos nuevos y genuinos: “En algunos casos, se forman grupos de WhatsApp y amistades. Así se pone en juego el afecto, el respeto y la posibilidad de ser escuchados”.

El desafío de construir escuelas innovadoras

La directora de Educación Secundaria de Gestión Estatal, Rosa Casares, señaló los alcances del programa nacional de transformación de la escuela secundaria. En Tucumán, el ministerio educativo impulsa espacios de diálogo con estudiantes, docentes y directivos para construir una red provincial de escuelas innovadoras.

“Estamos realizando esta jornada en el marco del programa de transformación de la escuela secundaria impulsado por la Secretaría de Educación de la Nación. El gran desafío es constituir una red de escuelas innovadoras”, afirmó.

El objetivo, puntualizó, es alcanzar 400 instituciones en todo el país que apuesten al cambio pedagógico. “Todos coincidimos en que la secundaria necesita transformarse. Pero también sabemos que es una gran responsabilidad política y educativa. Desde el inicio de la gestión, la ministra Susana Montaldo nos marcó este desafío de generar espacios de reflexión, mejora e innovación”, dijo.

En la provincia el trabajo se realiza en distintas instancias con estudiantes, supervisores, directores y docentes. “No solo estamos dialogando con los jóvenes; también se organizaron mesas con supervisores que lideran, a su vez, encuentros con los directivos de todas las escuelas, tanto de gestión estatal como privada y técnica. La idea es concentrar la mayor cantidad de voces posibles para construir la mejor propuesta, en el marco de una red de escuelas innovadoras, nacional y federal”, finalizó.


Temas San Miguel de TucumánMinisterio de Educación de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”
2

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
3

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
4

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
5

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
6

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Más Noticias
Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Tendencia 2026: la prenda que deja atrás al corpiño y está de moda en Europa

Tendencia 2026: la prenda que deja atrás al corpiño y está de moda en Europa

Horóscopo chino y la energía del dragón: las predicciones de Ludovica Squirru para la semana del 10 al 16 de noviembre

Horóscopo chino y la energía del dragón: las predicciones de Ludovica Squirru para la semana del 10 al 16 de noviembre

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y se espera un leve aumento de la temperatura

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y se espera un leve aumento de la temperatura

Comentarios