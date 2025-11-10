"Los jóvenes piden romper con la estructura rígida de la escuela": lo que dejó el debate que buscó transformar la educación secundaria

En la provincia el trabajo se realiza en distintas instancias con estudiantes, supervisores, directores y docentes. “No solo estamos dialogando con los jóvenes; también se organizaron mesas con supervisores que lideran, a su vez, encuentros con los directivos de todas las escuelas, tanto de gestión estatal como privada y técnica. La idea es concentrar la mayor cantidad de voces posibles para construir la mejor propuesta, en el marco de una red de escuelas innovadoras, nacional y federal”, finalizó.