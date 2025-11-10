"Los jóvenes piden romper con la estructura rígida de la escuela": lo que dejó el debate que buscó transformar la educación secundaria

La referente de Convivencia y Participación Estudiantil, Melisa Alfaro, habló sobre los ejes del programa “Dialogar para transformar la escuela en debate”, que se desarrolló esta mañana en el Centro de Innovación (Ciidept) con la presencia de más de 300 alumnos. El encuentro reunió a docentes y estudiantes para pensar juntos cómo se habita, se enseña y se aprende en la escuela secundaria de hoy.
“Esta jornada tiene tres ejes temáticos que son ambiciosos, pero muy interesantes para debatir tanto con toda la comunidad educativa”, explicó Alfaro.
Los tres bases propusieron reflexionar sobre cómo se habita la escuela hoy, qué se enseña y qué se aprende, y qué cambios podrían transformar la escuela actual. “Lo que buscamos es abrir espacios donde los jóvenes y los adultos puedan poner en común sus experiencias, cuestionar lo establecido y animarse a imaginar otras formas de aprender y convivir”, señaló.
En los talleres, los estudiantes expresaron con claridad qué esperan del sistema educativo. “Piden romper con la estructura rígida de la escuela moderna y generar otros espacios de encuentro entre estudiantes de distintos cursos, con propuestas más atractivas y temas que los interpelen”, detalló.
Según Alfaro, estos espacios de diálogo generan vínculos nuevos y genuinos: “En algunos casos, se forman grupos de WhatsApp y amistades. Así se pone en juego el afecto, el respeto y la posibilidad de ser escuchados”.
El desafío de construir escuelas innovadoras
La directora de Educación Secundaria de Gestión Estatal, Rosa Casares, señaló los alcances del programa nacional de transformación de la escuela secundaria. En Tucumán, el ministerio educativo impulsa espacios de diálogo con estudiantes, docentes y directivos para construir una red provincial de escuelas innovadoras.
“Estamos realizando esta jornada en el marco del programa de transformación de la escuela secundaria impulsado por la Secretaría de Educación de la Nación. El gran desafío es constituir una red de escuelas innovadoras”, afirmó.
El objetivo, puntualizó, es alcanzar 400 instituciones en todo el país que apuesten al cambio pedagógico. “Todos coincidimos en que la secundaria necesita transformarse. Pero también sabemos que es una gran responsabilidad política y educativa. Desde el inicio de la gestión, la ministra Susana Montaldo nos marcó este desafío de generar espacios de reflexión, mejora e innovación”, dijo.
En la provincia el trabajo se realiza en distintas instancias con estudiantes, supervisores, directores y docentes. “No solo estamos dialogando con los jóvenes; también se organizaron mesas con supervisores que lideran, a su vez, encuentros con los directivos de todas las escuelas, tanto de gestión estatal como privada y técnica. La idea es concentrar la mayor cantidad de voces posibles para construir la mejor propuesta, en el marco de una red de escuelas innovadoras, nacional y federal”, finalizó.