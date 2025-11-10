La escuela debate qué secundaria quieren los chicos

¿Qué sentido tiene ir a la escuela? ¿Por qué a veces no dan ganas de asistir? ¿Qué cosas deberían enseñarse hoy en las aulas y cuáles quedaron atrás? ¿Escucha la escuela lo que los chicos tienen para decir? Estas son algunas de las preguntas que guiarán el debate que se realizará hoy desde las 9, en el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico (Ciidept).
Allí, más de 300 alumnos y docentes de 75 escuelas públicas y privadas participarán de un gran foro para reflexionar sobre el presente y el futuro de la educación secundaria en Tucumán.
La propuesta forma parte del Programa “Transformación de la Escuela Secundaria”, impulsado por el Ministerio de Educación provincial, que busca repensar el nivel medio y adecuarlo a los desafíos del siglo XXI.
Un cambio necesario
“Necesitamos transformar la escuela secundaria; los chicos reclaman ese cambio”, afirmó la ministra de Educación Susana Montaldo, al presentar la iniciativa.
La funcionaria subrayó que el sistema educativo debe ponerse al día con los avances tecnológicos, las nuevas demandas sociales y los intereses de los jóvenes. “Tenemos que adecuar las currículas y hacer una propuesta más flexible del secundario para que los chicos puedan, según sus intereses y capacidades, seguir distintos trayectos dentro de una misma escuela”, explicó.
Esa flexibilidad, señaló Montaldo, permitirá favorecer la inserción social y laboral de los egresados, al tiempo que ofrecerá a los estudiantes un espacio más dinámico y conectado con sus proyectos personales. “Queremos una escuela que los prepare para la vida, no sólo para aprobar materias”, resumió.
Escuchar y cambiar
La directora del nivel secundario, Rosa Casares, destacó que los encuentros con estudiantes y docentes buscan generar un diálogo genuino sobre qué modelo de escuela necesitan las nuevas generaciones.
“El objetivo de transformar la escuela secundaria es ofrecer una escuela donde el protagonismo esté en los estudiantes, en sus aprendizajes y en su desarrollo integral”, explicó.
Casares sostuvo que el eje del programa se centra en el fortalecimiento de la Red de Escuelas Innovadoras, espacios donde se experimentan nuevas estrategias pedagógicas, metodologías activas y acompañamientos personalizados. “Uno de los propósitos de la escuela es que el estudiante se sienta parte. Queremos una escuela que acompañe a los jóvenes en su proyecto de vida, que despierte vocaciones múltiples y respete la heterogeneidad en las aulas”, señaló.
En esa línea, la funcionaria destacó la importancia de promover estrategias diferenciadas de enseñanza, que atiendan la diversidad de trayectorias, expectativas e intereses de los alumnos. “No todos aprenden de la misma manera, ni al mismo ritmo. Una escuela transformada debe asumir esa diversidad como una riqueza, no como un problema”, concluyó.
Tomar la palabra
Durante la jornada, los estudiantes de distintas escuelas y localidades, abordarán temas vinculados al sentido de la educación, las formas de enseñar, la relación entre escuela y mundo del trabajo, y el papel de la tecnología en los aprendizajes.
Cada grupo expondrá sus conclusiones al final del encuentro, que servirán como insumo para el proceso de diseño curricular que impulsa el Ministerio.
El desafío, coinciden los organizadores, es construir una escuela donde los jóvenes no sólo asistan, sino también participen, propongan y se reconozcan como protagonistas de su propio proceso educativo.
Una transformación
La renovación del nivel medio es uno de los grandes desafíos educativos en todo el país. Tucumán se suma así a una tendencia nacional que busca repensar la escuela secundaria para que deje de ser un lugar rígido y uniforme, y se convierta en un espacio de experiencias significativas.
Estos espacios son apenas el inicio de un proceso más amplio, que incluirá nuevas instancias de diálogo con docentes, familias y especialistas.
Transformar la secundaria no es una tarea de un día –reconocen desde el Ministerio–, sino un camino que empieza por escuchar. Escuchar a los chicos, a los docentes y a todos los que viven la escuela desde adentro.
Este encuentro en capital se suma a otro realizado el viernes pasado en Monteros, donde estudiantes y profesores ya comenzaron a intercambiar ideas, diagnósticos y propuestas para fortalecer a todo el sistema educativo tucumano.