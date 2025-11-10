La escuela debate qué secundaria quieren los chicos

¿Qué sentido tiene ir a la escuela? ¿Por qué a veces no dan ganas de asistir? ¿Qué cosas deberían enseñarse hoy en las aulas y cuáles quedaron atrás? ¿Escucha la escuela lo que los chicos tienen para decir? Estas son algunas de las preguntas que guiarán el debate que se realizará hoy desde las 9, en el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico (Ciidept).