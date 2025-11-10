“Cuando vayan a buscar jugadores, que tengan ganas de venir”: la explosiva declaración de Leandro Díaz tras la victoria de Atlético Tucumán

Minutos antes, el delantero había destacado el esfuerzo de sus compañeros, pero también dejó entrever su descontento. “Los chicos hacen un esfuerzo muy grande. Vienen de Buenos Aires, dejan a sus familias y acá tienen que alquilar y es caro”, afirmó. “Nos han ayudado mucho y nosotros no le hemos dado tanto al club”, agregó con autocrítica.