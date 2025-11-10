Final Four del Pre Federal 2025: llega la etapa decisiva del certamen clasificatorio

¿Cuándo se define la Superliga de básquet?

El Play In 1 de la Superliga de Básquet definió a los últimos clasificados a las semifinales del certamen. En uno de los cruces, Huracán BB superó con autoridad a Tucumán BB por 83 a 68, mientras que en el otro duelo Estudiantes se impuso a Juventud Unida por 78 a 73. Con estos resultados, los equipos que avanzaron a semifinales son San Martín, Estudiantes, Nicolás Avellaneda y Huracán BB. Las series decisivas aún tienen que definir día, hora y estadio para su disputa.