Final Four del Pre Federal 2025: llega la etapa decisiva del certamen clasificatorio

El Torneo Pre Federal 2025 entra en su fase final. Organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Tucumán (FBPT), el Final Four definirá al campeón y a los equipos clasificados para la próxima edición de La Liga Federal.
La competencia se disputará en el estadio del Club Tucumán BB, los días martes 11, jueves 13 y domingo 16 de noviembre, con la participación de los cuatro mejores equipos del torneo.
En la jornada inaugural, el martes 11, se enfrentarán Asociación Mitre ante Concepción BB a las 20, mientras que a las 22 jugarán Belgrano CyD frente a Talleres.
Las entradas tendrán un valor de $5.000 para mayores de 18 años, $3.000 para jóvenes de 12 a 17, y serán gratuitas para los menores de 12 años. Con tres fechas decisivas en el calendario, Tucumán BB será el epicentro del básquet local en busca del nuevo campeón del Pre Federal.
¿Cuándo se define la Superliga de básquet?
El Play In 1 de la Superliga de Básquet definió a los últimos clasificados a las semifinales del certamen. En uno de los cruces, Huracán BB superó con autoridad a Tucumán BB por 83 a 68, mientras que en el otro duelo Estudiantes se impuso a Juventud Unida por 78 a 73. Con estos resultados, los equipos que avanzaron a semifinales son San Martín, Estudiantes, Nicolás Avellaneda y Huracán BB. Las series decisivas aún tienen que definir día, hora y estadio para su disputa.