Secciones
DeportesBásquet

Final Four del Pre Federal 2025: llega la etapa decisiva del certamen clasificatorio

La competencia se disputará en el estadio del Club Tucumán BB, los días martes 11, jueves 13 y domingo 16 de noviembre, con la participación de los cuatro mejores equipos del torneo.

Martiniano Ayusa lleva la pelota en un duelo contra San Martín. Martiniano Ayusa lleva la pelota en un duelo contra San Martín. Foto de Lucía Peralta.
Hace 18 Min

El Torneo Pre Federal 2025 entra en su fase final. Organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Tucumán (FBPT), el Final Four definirá al campeón y a los equipos clasificados para la próxima edición de La Liga Federal.

La competencia se disputará en el estadio del Club Tucumán BB, los días martes 11, jueves 13 y domingo 16 de noviembre, con la participación de los cuatro mejores equipos del torneo.

En la jornada inaugural, el martes 11, se enfrentarán Asociación Mitre ante Concepción BB a las 20, mientras que a las 22 jugarán Belgrano CyD frente a Talleres.

Las entradas tendrán un valor de $5.000 para mayores de 18 años, $3.000 para jóvenes de 12 a 17, y serán gratuitas para los menores de 12 años. Con tres fechas decisivas en el calendario, Tucumán BB será el epicentro del básquet local en busca del nuevo campeón del Pre Federal.

¿Cuándo se define la Superliga de básquet?

El Play In 1 de la Superliga de Básquet definió a los últimos clasificados a las semifinales del certamen. En uno de los cruces, Huracán BB superó con autoridad a Tucumán BB por 83 a 68, mientras que en el otro duelo Estudiantes se impuso a Juventud Unida por 78 a 73. Con estos resultados, los equipos que avanzaron a semifinales son San Martín, Estudiantes, Nicolás Avellaneda y Huracán BB. Las series decisivas aún tienen que definir día, hora y estadio para su disputa.

Temas Club Atlético Talleres de Tafí ViejoClub Concepción BBClub Belgrano Cultural y DeportivoClub Asociación MitreClub Atlético EstudiantesClub Nicolás AvellanedaClub Huracán BBSan Martín de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Remontada heroica en la Liga Argentina: Estudiantes venció a Colón tras ir 20 puntos abajo

Remontada heroica en la Liga Argentina: Estudiantes venció a Colón tras ir 20 puntos abajo

Estudiantes de Tucumán inicia su camino en la Liga Argentina frente a Jujuy Básquet

Estudiantes de Tucumán inicia su camino en la Liga Argentina frente a Jujuy Básquet

Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”
2

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
3

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
4

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
5

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
6

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Más Noticias
Quién es Oleksandra Oliynykova, la ucraniana que ganó el WTA 125 y conquistó al público tucumano

Quién es Oleksandra Oliynykova, la ucraniana que ganó el WTA 125 y conquistó al público tucumano

“Mi idea es quedarme”: San Martín vive entre la transición política y la ansiedad de sus jugadores

“Mi idea es quedarme”: San Martín vive entre la transición política y la ansiedad de sus jugadores

El espectacular try de un tucumano que fue elegido como la mejor jugada del triunfo de Los Pumas sobre Gales

El espectacular try de un tucumano que fue elegido como la mejor jugada del triunfo de Los Pumas sobre Gales

Messi volvió al Barcelona: el sentido posteo que emocionó a todos

Messi volvió al Barcelona: el sentido posteo que emocionó a todos

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Atlético explotó en un abrazo y en insultos a la dirigencia: alivio y bronca en una misma noche

Atlético explotó en un abrazo y en insultos a la dirigencia: alivio y bronca en una misma noche

Comentarios