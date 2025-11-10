Tucumán finalizó tercero en el Argentino de Selecciones de Rugby Femenino XII

Las Naranjas avanzaron hasta las semifinales luego de una fase inicial sólida, pero en esa instancia se toparon con el poderío de Buenos Aires, que se impuso por 43-5. A pesar del traspié, las tucumanas se recuperaron con una destacada labor en el partido por el tercer puesto, en el que vencieron con autoridad a Noreste por 32-10, cerrando el certamen con una sonrisa.