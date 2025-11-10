Secciones
Tucumán finalizó tercero en el Argentino de Selecciones de Rugby Femenino XII

El seleccionado tucumano tuvo una gran actuación en el Campeonato Argentino de Selecciones Femenino XII, disputado en Junín, donde logró subirse al podio tras culminar en el tercer puesto.

Las Naranjas terminaron terceras en Junín.
Hace 29 Min

Las Naranjas avanzaron hasta las semifinales luego de una fase inicial sólida, pero en esa instancia se toparon con el poderío de Buenos Aires, que se impuso por 43-5. A pesar del traspié, las tucumanas se recuperaron con una destacada labor en el partido por el tercer puesto, en el que vencieron con autoridad a Noreste por 32-10, cerrando el certamen con una sonrisa.

El título quedó en manos de Buenos Aires, que en la final derrotó a Córdoba por 19-14, consagrándose campeón nacional. 

De esta manera, Tucumán volvió a demostrar su crecimiento y protagonismo en la disciplina, consolidándose como una de las potencias del rugby femenino argentino.

