Tucumán avanzó a semifinales en el Encuentro Nacional de Rugby Femenino en Junín

Las Naranjitas sigue dando pasos firmes en su crecimiento. En el Encuentro Nacional de Rugby 12, que se disputa en el Club Los Miuras de Junín, el seleccionado de Tucumán se clasificó a las semifinales tras una destacada actuación en la fase de grupos.
La Naranja integró la Zona B junto a Córdoba y Cuyo, y logró imponerse en sus dos presentaciones. En el debut cayó frente a Córdoba por 24-0. Luego, venció Cuyo por 37-7, con tries de Abril Romero (tres), Azul Medina, Victoria Giardelli, Mayra Albornoz y Candela Casola.
El certamen, organizado por el área de desarrollo de la Unión Argentina de Rugby (UAR), reúne a seis seleccionados provinciales que representan a las uniones con mayor cantidad de jugadoras fichadas del país. En la Zona A compitieron URBA, Austral y Nordeste, mientras que en la B lo hicieron Tucumán, Córdoba y Cuyo.
Facundo Salas, asistente técnico de Las Yaguaretés, acompañó el torneo y destacó su importancia: “Este encuentro es una muestra clara de que el rugby femenino sigue creciendo. Pasamos de scrums de cinco a seis jugadoras y eso nos permite seguir evolucionando. Buscamos la mejor versión del rugby femenino en Argentina, y este es el camino”.
El domingo, Tucumán enfrentará a Buenos Aires en una de las semifinales. La otra llave la protagonizarán Córdoba y Nordeste.