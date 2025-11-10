Los 10 cambios que proponen los adolescentes tucumanos para la nueva secundaria

1) Mariana Fernández y Santiago Nahuel Chávez: nuevos modos de aprendizaje

“Lo que debería cambiar es el modo de aprendizaje. No todos tenemos la misma modalidad, y sería lindo que se añadan proyectos para realizar. Que no sea la típica clase en la que el profesor solo dicta y nosotros escuchamos y copiamos, sino que seamos parte de la materia. Para eso sería importante investigar, hacer preguntas, realizar proyectos en equipo, acompañados por los docentes pero con nuestra voz liderando. También se podrían implementar talleres de oratoria porque todo el tiempo damos evaluaciones orales y exposiciones, pero no se nos enseña a hablar en público o cómo desenvolvernos de forma correcta”, mencionó Mariana (15) de la escuela secundaria San Pedro de Colalao.