Los 10 cambios que proponen los adolescentes tucumanos para la nueva secundaria

1) Mariana Fernández y Santiago Nahuel Chávez: nuevos modos de aprendizaje
“Lo que debería cambiar es el modo de aprendizaje. No todos tenemos la misma modalidad, y sería lindo que se añadan proyectos para realizar. Que no sea la típica clase en la que el profesor solo dicta y nosotros escuchamos y copiamos, sino que seamos parte de la materia. Para eso sería importante investigar, hacer preguntas, realizar proyectos en equipo, acompañados por los docentes pero con nuestra voz liderando. También se podrían implementar talleres de oratoria porque todo el tiempo damos evaluaciones orales y exposiciones, pero no se nos enseña a hablar en público o cómo desenvolvernos de forma correcta”, mencionó Mariana (15) de la escuela secundaria San Pedro de Colalao.
En tanto, Santiago (17) de la escuela media Virgen de la Merced coincidió con la estudiante y añadió: “Deberían cambiar la forma clásica de evaluación. El profesor te da el contenido, vos lo copiás, lo estudiás y das la evaluación. Tendrían que trabajar más con los chicos, sobre todo en el ciclo básico para impulsarlos a tener iniciativa, que investiguen, que se pregunten el porqué de las cosas.”
2) Isabel López: La tecnología como ayuda y no cómo único recurso
“Me gustaría que deje de usarse tanto la tecnología como único recurso. A veces los profesores dicen: ‘busquen en ChatGPT’, y siento que eso no va. El profesor debería explicar, y nosotros comprender porque la inteligencia artificial es una buena herramienta pero no la única que existe. Por otro lado creo que los alumnos debemos poder buscar información por nuestra cuenta, no solo estudiar de memoria.
Además, me gustaría que haya un taller sobre psicología, donde podamos hablar sobre lo que sentimos: qué nos hace mal, qué nos hace bien, de qué estamos orgullosos. Un espacio para compartir y ser escuchados,” dijo la alumna de 14 años del Instituto JIM.
3) Florencia Jiménez: la secundaria como un lugar seguro
“Me gustaría que haya más confianza entre profesores y alumnos. Porque actualmente hay muchos chicos son tímidos o no se animan a expresarse por miedo a ser rechazados. Las escuelas deberían ser lugares seguros para todos.
Además sumaría contenidos sobre educación financiera porque no todos los chicos salen de la escuela y pueden empezar de inmediato una carrera o deben trabajar y estudiar por lo que sería de gran ayuda aprender desde pequeños a cómo administrar nuestro propio dinero”, indicó la estudiante de la escuela secundaria Lomas de Tafí.
4) Octavio Murillo: más amplitud de conocimiento para las carreras técnicas
“Cambiaría que haya más libertad para elegir las modalidades o ramas dentro de las carreras técnicas. Por ejemplo, en Economía, poder optar por Finanzas, o en Informática, por Programación. Así llegamos mejor preparados a la universidad.
También agregaría nuevas opciones del área de Humanidades o Ciencias Naturales, porque las escuelas técnicas tienen capacidad para ofrecer más opciones”, dijo el alumno de 17 años de la escuela Técnica N°1 Independencia Argentina.
5) Alan Ojeda: mejoras edilicias y de contención para los alumnos
“Creo que es importante empezar a pensar que las escuelas que deben tener una buena comodidad edilicia pero sobre todo respeto para los estudiantes, para que puedan estudiar tranquilos y seguros. Todos somos iguales y merecemos el mismo respeto.
Hay que estar atentos a los compañeros que están solos o en una mala situación. El compañerismo y la empatía son cosas que se tenemos que volver a valorar mucho en la escuela”, comentó el estudiante de 16 años de la escuela Agustina Fernández de la ciudad de Bella Vista.
6) Santiago Castillo: acompañamiento psicológico también para docentes
“Hace falta apoyo psicológico tanto para docentes como para alumnos. ¿Cómo un maestro no va a tener esa herramienta cuando su trabajo consiste en estar al frente de decenas de chicos?
Un docente que puede estar afectado emocionalmente y transmitirlo a sus estudiantes. Por eso debería haber seguimiento psicológico para ambos lados. La escuela es un espacio didáctico y de aprendizaje, pero también de contención”, reflexionó el joven de 16 años de la secundaria de Lomas de Tafí.
7) Facundo Barrionuevo: actualización de contenidos y voto joven
“Hay que hablar más sobre información actual. Se estudia mucho la política antigua en materias como historia o formación ética y ciudadana, pero deberíamos tratar más la política del presente y del futuro del país. Esa sería una buena oportunidad para darle más valor al voto joven.
Y en ese sentido también deberíamos pedir que se tenga más en cuenta la voz de los alumnos, porque a veces se escucha más la opinión de los profesores o directivos que la de los estudiantes”, consideró el estudiante de la escuela Técnica N° 1 de Tafí Viejo.
8) Clara Collante y Victoria Rezana: más espacios de diálogo y escucha
“Me gustaría que se hagan más capacitaciones y charlas con psicólogos. Porque veces el problema no es solo de los docentes, sino también del comportamiento de los alumnos. Hay muchos casos de falta de respeto hacia los profesores porque ya no se los reconoce como autoridad, y por supuesto eso lleva a que también se trate de mala forma a sus compañeros.
Por eso propongo más espacios de diálogo que transmitan confianza, para que los estudiantes puedan abrirse y mejorar la convivencia”, dijo Clara de 17 años.
Mientras que Victoria de 15 años de la escuela secundaria Cruz Alta de Banda de Río Salí, sumó: “Hoy en día hablamos de ‘generación de cristal’, de suicidio, de las autolesiones, y el acoso. Esos puntos están bien pero también deberíamos poner sobre la mesa las consecuencia de este tipo de acciones. Y lo comento porque en los últimos años veo menos sanciones a algunos grupos para evitar ‘estigmas’”.
9) Milena Montero: una mirada que ayude a entender los cambios sociales
“Creo que en la escuela secundaria no se trata solo de aprender sobre contenidos científicos, sino también de poder expresar nuestras ideas como adolescentes y así formar nuestras propias opiniones.
Es por eso que me gustaría que se incluya en la currícula la materia de Antropología, que te enseña a analizar la sociedad actual con más profundidad ya que estudia la humanidad de forma integral, analizando su desarrollo biológico, cultural y social en toda su diversidad y a lo largo del tiempo”, sugirió la estudiante de 17 años del Colegio III Milenio.
10) Maira Carelo: la necesidad de nivelar hacia arriba y no hacia abajo
“Yo considero que sobre todo en las escuelas públicas se reduce mucho el nivel de educación por el hecho de que una buena parte del alumnado no tiene recursos, o los que tienen son mínimos, algo que muchas veces afecta su desempeño académico.
Creo que por ese motivo se nivela hacia abajo, ya que en vez de buscar un equilibrio. Así, las instituciones se adaptan al problema en lugar de intentar solucionarlo.
Entiendo que es un tema complejo, tanto para los estudiantes que no tienen recursos como para los que sí los tienen, porque terminan no esforzándose al sentir que no hace falta. Por eso mi propuesta es crear equipos interdisciplinarios que se involucren en cada caso particular, con el fin de mejorar el bienestar de todos”, analizó la estudiante de la escuela Doctor Ramón Araujo.