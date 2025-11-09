Boca renació en el Superclásico y River confirmó su caída en la Bombonera
El equipo de Claudio Úbeda se afirmó entre los candidatos del Clausura 2025 y aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026. El conjunto de Marcelo Gallardo volvió a mostrar sus debilidades y se aleja de los puestos de privilegio.
BOCA DESATÓ LA LOCURA EN LA BOMBONERA. El equipo de Claudio Úbeda jugó con determinación, superó a River en cada línea y celebró ante su gente un triunfo que reafirma su buen momento en el Clausura. AFP
Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsMarcelo GallardoLeandro ParedesSuperclásicoMarcos AcuñaFranco Armani
