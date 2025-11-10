Explotó un auto en una zona turística de Nueva Delhi y dejó al menos ocho muertos

Una fuerte explosión sacudió este lunes una zona densamente poblada de Nueva Delhi, cuando un automóvil estalló cerca del histórico Fuerte Rojo, uno de los principales destinos turísticos de la capital de la India.
El incidente causó al menos ocho muertos y provocó un incendio que dañó varios vehículos cercanos, generando escenas de pánico entre los transeúntes, según informó la policía local.
El comisionado de la policía de Delhi, Satish Golcha, informó que el estallido ocurrió alrededor de las 18.52 hora local (10.52 en Argentina), cuando un vehículo que circulaba a baja velocidad se detuvo ante un semáforo en rojo y explotó, afectando a otros automóviles que se encontraban en las inmediaciones. “Hay personas fallecidas y otras heridas”, declaró Golcha ante la prensa, aunque sin precisar el número exacto de víctimas.
El funcionario agregó que las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia permanecen en el lugar y que se está monitoreando la situación en coordinación con el gobierno.
Alerta máxima en la capital y en Mumbai
Tras el estallido, los canales de televisión indios informaron que se declaró el estado de alerta máxima tanto en Nueva Delhi como en Mumbai, ante el temor de nuevos incidentes.
Varias unidades de bomberos acudieron rápidamente al lugar, donde el fuego se extendió a varios vehículos estacionados cerca de una de las puertas de la estación de metro del Fuerte Rojo, informaron las autoridades.
Hasta el momento, se desconocen las causas de la explosión y no se descarta ninguna hipótesis.