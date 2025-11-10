Explotó un auto en una zona turística de Nueva Delhi y dejó al menos ocho muertos

El comisionado de la policía de Delhi, Satish Golcha, informó que el estallido ocurrió alrededor de las 18.52 hora local (10.52 en Argentina), cuando un vehículo que circulaba a baja velocidad se detuvo ante un semáforo en rojo y explotó, afectando a otros automóviles que se encontraban en las inmediaciones. “Hay personas fallecidas y otras heridas”, declaró Golcha ante la prensa, aunque sin precisar el número exacto de víctimas.