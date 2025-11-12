Una universidad mexicana crea la primera pastilla anticonceptiva para hombres

Un grupo de científicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), de México, trabaja en un desarrollo que podría cambiar la historia de la planificación familiar: una pastilla anticonceptiva masculina de efecto específico pensada para tomarse una o dos horas antes del acto sexual. A diferencia de los métodos tradicionales, este medicamento no altera las hormonas ni afecta la fertilidad a largo plazo.
El proyecto está liderado por Jorge Arturo Torres Juárez, investigador del Laboratorio de Fisiología Celular y Molecular del Centro de Investigación Biomédica Avanzada. Su objetivo es ofrecer a los hombres una opción reversible, no hormonal y segura, que les permita asumir un papel activo en la prevención del embarazo sin los efectos secundarios que suelen presentar otros métodos.
Cómo funciona la pastilla
El funcionamiento del fármaco se basa en el bloqueo del canal CatSper, una especie de “motor” que impulsa el movimiento de los espermatozoides. Al cerrarse ese canal, el espermatozoide pierde la energía necesaria para llegar al óvulo, lo que impide la fecundación. El efecto dura unas 24 horas y desaparece por completo cuando el cuerpo elimina la sustancia.
Otra ventaja es que el anticonceptivo puede ser utilizado por hombres con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cáncer, ya que no interfiere con tratamientos médicos ni altera la producción de testosterona.
Por su mecanismo, no se trata de una pastilla “de último momento”, sino de una alternativa para parejas estables, donde exista comunicación y planificación. Está pensada para relaciones en las que ambos miembros deseen compartir la responsabilidad anticonceptiva de forma segura y equitativa.
Actualmente, la pastilla se encuentra en fase de pruebas de laboratorio, donde se evalúan distintas moléculas mediante biología computacional. Entre más de 40 variantes analizadas, dos mostraron alta precisión para actuar sobre el canal CatSper sin generar toxicidad. Si las pruebas avanzan con éxito, el equipo espera iniciar estudios clínicos en los próximos años y convertir este avance en una opción real para millones de hombres.