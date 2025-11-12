Secciones
SociedadSalud

Una universidad mexicana crea la primera pastilla anticonceptiva para hombres

El fármaco promete ser una alternativa segura, reversible y sin hormonas. La píldora está diseñada para tomarse antes del acto sexual.

CIENCIA MEXICANA. Por su mecanismo, el anticonceptivo no es un fármaco para encuentros improvisados. / UAQ CIENCIA MEXICANA. Por su mecanismo, el anticonceptivo no es un fármaco para encuentros improvisados. / UAQ
Hace 1 Hs

Un grupo de científicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), de México, trabaja en un desarrollo que podría cambiar la historia de la planificación familiar: una pastilla anticonceptiva masculina de efecto específico pensada para tomarse una o dos horas antes del acto sexual. A diferencia de los métodos tradicionales, este medicamento no altera las hormonas ni afecta la fertilidad a largo plazo.

El proyecto está liderado por Jorge Arturo Torres Juárez, investigador del Laboratorio de Fisiología Celular y Molecular del Centro de Investigación Biomédica Avanzada. Su objetivo es ofrecer a los hombres una opción reversible, no hormonal y segura, que les permita asumir un papel activo en la prevención del embarazo sin los efectos secundarios que suelen presentar otros métodos.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN. Investigadores mexicanos desarrollan un anticonceptivo oral seguro, reversible y sin hormonas. / UAQ GRUPO DE INVESTIGACIÓN. Investigadores mexicanos desarrollan un anticonceptivo oral seguro, reversible y sin hormonas. / UAQ
CIENCIA MEXICANA. Por su mecanismo, el anticonceptivo no es un fármaco para encuentros improvisados. / UAQ CIENCIA MEXICANA. Por su mecanismo, el anticonceptivo no es un fármaco para encuentros improvisados. / UAQ

Cómo funciona la pastilla

El funcionamiento del fármaco se basa en el bloqueo del canal CatSper, una especie de “motor” que impulsa el movimiento de los espermatozoides. Al cerrarse ese canal, el espermatozoide pierde la energía necesaria para llegar al óvulo, lo que impide la fecundación. El efecto dura unas 24 horas y desaparece por completo cuando el cuerpo elimina la sustancia.

Otra ventaja es que el anticonceptivo puede ser utilizado por hombres con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cáncer, ya que no interfiere con tratamientos médicos ni altera la producción de testosterona.

Por su mecanismo, no se trata de una pastilla “de último momento”, sino de una alternativa para parejas estables, donde exista comunicación y planificación. Está pensada para relaciones en las que ambos miembros deseen compartir la responsabilidad anticonceptiva de forma segura y equitativa.

Actualmente, la pastilla se encuentra en fase de pruebas de laboratorio, donde se evalúan distintas moléculas mediante biología computacional. Entre más de 40 variantes analizadas, dos mostraron alta precisión para actuar sobre el canal CatSper sin generar toxicidad. Si las pruebas avanzan con éxito, el equipo espera iniciar estudios clínicos en los próximos años y convertir este avance en una opción real para millones de hombres.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas MéxicoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Uno de cada diez jóvenes egresa de la universidad en el país, según Argentinos por la Educación

Uno de cada diez jóvenes egresa de la universidad en el país, según Argentinos por la Educación

Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos

Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos

Es de Brasil y creó un proyecto para conectar a futuros ingenieros con el mundo hispanohablante

Es de Brasil y creó un proyecto para conectar a futuros ingenieros con el mundo hispanohablante

Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

El agro regional se reúne en LA GACETA

El agro regional se reúne en LA GACETA

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”
4

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
5

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho
6

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Más Noticias
Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Estas 10 provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y vientos este miércoles

Estas 10 provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y vientos este miércoles

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Comentarios