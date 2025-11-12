Una universidad mexicana crea la primera pastilla anticonceptiva para hombres

Un grupo de científicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), de México, trabaja en un desarrollo que podría cambiar la historia de la planificación familiar: una pastilla anticonceptiva masculina de efecto específico pensada para tomarse una o dos horas antes del acto sexual. A diferencia de los métodos tradicionales, este medicamento no altera las hormonas ni afecta la fertilidad a largo plazo.