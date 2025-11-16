Secciones
Una joya escondida en Netflix: Paddleton, la emotiva historia de amistad que conquista a los suscriptores

La película protagonizada por Mark Duplass y Ray Romano se convirtió en una de las producciones más recomendadas del catálogo.

No es la primera vez , ni será la última, que los suscriptores de Netflix descubren una joya escondida entre el vasto contenido que ofrece la plataforma. En esta ocasión, Paddleton, una película estrenada en 2019, volvió a captar la atención de los usuarios y se posiciona como una de las producciones más emotivas del catálogo.

Dirigida por Alex Lehmann y protagonizada por Mark Duplass y Ray Romano, la historia gira en torno a Michael (Duplass) y Andy (Romano), dos vecinos de mediana edad que han convertido su rutina compartida en un ritual entrañable: miran películas de kung-fu, preparan pizzas caseras y practican un deporte inventado por ellos mismos, al que llaman, precisamente, Paddleton.

Sin embargo, la vida cotidiana de ambos se ve interrumpida cuando Michael recibe un diagnóstico devastador: tiene un cáncer terminal. Desde ese momento, los amigos emprenden un viaje que los enfrenta al dolor de la despedida, pero también a la profundidad del afecto, la lealtad y el amor incondicional.

“Una amistad entre dos vecinos se convierte en un viaje emocional inesperado cuando a uno de ellos se le diagnostica un cáncer terminal”, resume la sinopsis oficial de Netflix, que invita a sumergirse en esta historia sencilla, pero profundamente humana.

Una joya escondida en Netflix: Paddleton, la emotiva historia de amistad que conquista a los suscriptores

La película, que combina drama y humor con una sensibilidad poco común, recibió elogios de la crítica especializada. En el sitio web FilmAffinity, algunos analistas destacaron: “Una película que trata sobre el cáncer no debería ser tan entretenida como Paddleton, un triunfo que debería darse a conocer por todo el mundo, aunque se deba principalmente a Ray Romano”.

“Te reirás. Te retorcerás de dolor. Quizá sientas lo mismo que ellos. Pero sea cual sea tu reacción, será tan humana como la suya”, y “Su simplicidad es admirable (...) Cuando se centra en las charlas de Michael y Andy, la película brilla. Aunque el apartado estético deja mucho que desear”.

En apenas una hora y media, Paddleton logra lo que pocas producciones consiguen: contar una historia mínima con una carga emocional inmensa. Una obra pequeña en apariencia, pero enorme en humanidad, que recuerda que las despedidas pueden ser también una forma de amor.

Tiempo de obsesiones

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Historia regional de la infamia

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

Décadas de emergencias y tropezones en el transporte urbano

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

Décadas de emergencias y tropezones en el transporte urbano

Tiempo de obsesiones

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Historia regional de la infamia

