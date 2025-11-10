Secciones
SociedadActualidad

Decathlon llegó a Argentina: estos son precios, las marcas y los próximos locales en el país

Decathlon abrió su primer local en Argentina, en el Complejo Al Río de Vicente López. Con 3.000 metros cuadrados y más de 20 marcas propias, ofrece productos deportivos a precios competitivos. El grupo francés proyecta abrir 20 tiendas en los próximos cinco años.

Decathlon llegó a Argentina: estos son precios, las marcas y los próximos locales en el país Decathlon llegó a Argentina: estos son precios, las marcas y los próximos locales en el país
Hace 1 Hs

La marca francesa Decathlon, una de las cadenas deportivas más grandes del mundo, desembarcó oficialmente en Argentina este viernes con la apertura de su primer local en el país, ubicado en el Complejo Al Río de Vicente López, junto al supermercado Carrefour. Con una superficie de 3.000 metros cuadrados, la tienda promete revolucionar el mercado deportivo local con su modelo de “todo en un mismo lugar” y precios competitivos.

El regreso de Decathlon a la Argentina

La llegada marca el regreso de la empresa al país, luego de una breve experiencia en 2001. Esta vez, la compañía llega con un plan de inversión ambicioso: 20 tiendas en cinco años, con una inversión cercana a los U$S100 millones.

Las próximas aperturas están previstas para 2026 en Abasto Shopping, Alto Palermo y una ciudad del interior, que podría ser Rosario o Córdoba. En etapas posteriores, la marca proyecta expandirse a Mendoza, Salta, Neuquén, Tucumán y Mar del Plata.

Un universo de deportes bajo un mismo techo

El nuevo local ofrece productos para más de 60 disciplinas deportivas, organizados por sectores temáticos: desde montañismo y ciclismo, hasta pádel, running, natación, yoga, pesca y fútbol.

Una de las claves del modelo Decathlon es que el 99% de los productos son de marca propia, diseñados por equipos internos especializados. Entre las líneas más reconocidas están:

Quechua: productos para montaña y senderismo.

Domyos: artículos de fitness, yoga y pilates.

Rockrider: bicicletas y accesorios para ciclismo.

Kipsta: fútbol y deportes de equipo.

Tribord: actividades acuáticas.

Kuikma: pádel.

La empresa también ofrece el concepto de “primer precio técnico”, visible en carteles amarillos, que indica el valor más accesible del producto esencial de cada categoría.

Los precios más buscados

El atractivo principal de la marca es su relación calidad-precio, con artículos deportivos que cubren desde el uso recreativo hasta el profesional. Algunos ejemplos del catálogo:

Mochilas plegables: desde $9.900.

Camperas inflables Forclaz: $119.900.

Pantalones Quechua: $92.900.

Zapatillas deportivas básicas: desde $47.400.

Bicicletas Rockrider: desde $700.000.

Cascos de bici: $78.400.

Toallas de secado rápido: $20.200.

Sacos polares de senderismo: $78.400.

Corpiños deportivos: $19.900.

Antiparras de natación infantil: $12.400.

Scooters de tres ruedas: desde $132.000.

El enfoque está puesto en la accesibilidad: productos técnicos a precios competitivos que buscan democratizar el deporte.

Una estrategia global con acento local

Decathlon opera más de 1.700 tiendas en 70 países, y su arribo definitivo a Argentina se da tras varios intentos previos frustrados por las condiciones económicas. Esta vez, el grupo francés apuesta por un modelo de expansión gradual y sostenible, combinando la venta presencial con el comercio electrónico.

El catálogo online estará disponible en las próximas semanas y permitirá compras con envío a todo el país.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Grave caso de botulismo en Mendoza: una conserva de tomate dejó a dos personas internadas

Grave caso de botulismo en Mendoza: una conserva de tomate dejó a dos personas internadas

Cómo observar el cometa interestelar 3I/ATLAS con telescopios pequeños: la guía de un experto

Cómo observar el cometa interestelar 3I/ATLAS con telescopios pequeños: la guía de un experto

Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?

Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?

El nombre griego que todos empiezan a elegir y que estará de moda en 2026

El nombre griego que todos empiezan a elegir y que estará de moda en 2026

Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Cuándo es Semana Santa 2026: fechas, feriados y fin de semana largo en la Argentina

Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”
2

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
3

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
4

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
5

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
6

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Más Noticias
Así es la lujosa casa de Punta del Este que Tinelli vendió a un empresario estadounidense

Así es la lujosa casa de Punta del Este que Tinelli vendió a un empresario estadounidense

Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

Comentarios