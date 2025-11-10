Decathlon llegó a Argentina: estos son precios, las marcas y los próximos locales en el país

La marca francesa Decathlon, una de las cadenas deportivas más grandes del mundo, desembarcó oficialmente en Argentina este viernes con la apertura de su primer local en el país, ubicado en el Complejo Al Río de Vicente López, junto al supermercado Carrefour. Con una superficie de 3.000 metros cuadrados, la tienda promete revolucionar el mercado deportivo local con su modelo de “todo en un mismo lugar” y precios competitivos.
El regreso de Decathlon a la Argentina
La llegada marca el regreso de la empresa al país, luego de una breve experiencia en 2001. Esta vez, la compañía llega con un plan de inversión ambicioso: 20 tiendas en cinco años, con una inversión cercana a los U$S100 millones.
Las próximas aperturas están previstas para 2026 en Abasto Shopping, Alto Palermo y una ciudad del interior, que podría ser Rosario o Córdoba. En etapas posteriores, la marca proyecta expandirse a Mendoza, Salta, Neuquén, Tucumán y Mar del Plata.
Un universo de deportes bajo un mismo techo
El nuevo local ofrece productos para más de 60 disciplinas deportivas, organizados por sectores temáticos: desde montañismo y ciclismo, hasta pádel, running, natación, yoga, pesca y fútbol.
Una de las claves del modelo Decathlon es que el 99% de los productos son de marca propia, diseñados por equipos internos especializados. Entre las líneas más reconocidas están:
Quechua: productos para montaña y senderismo.
Domyos: artículos de fitness, yoga y pilates.
Rockrider: bicicletas y accesorios para ciclismo.
Kipsta: fútbol y deportes de equipo.
Tribord: actividades acuáticas.
Kuikma: pádel.
La empresa también ofrece el concepto de “primer precio técnico”, visible en carteles amarillos, que indica el valor más accesible del producto esencial de cada categoría.
Los precios más buscados
El atractivo principal de la marca es su relación calidad-precio, con artículos deportivos que cubren desde el uso recreativo hasta el profesional. Algunos ejemplos del catálogo:
Mochilas plegables: desde $9.900.
Camperas inflables Forclaz: $119.900.
Pantalones Quechua: $92.900.
Zapatillas deportivas básicas: desde $47.400.
Bicicletas Rockrider: desde $700.000.
Cascos de bici: $78.400.
Toallas de secado rápido: $20.200.
Sacos polares de senderismo: $78.400.
Corpiños deportivos: $19.900.
Antiparras de natación infantil: $12.400.
Scooters de tres ruedas: desde $132.000.
El enfoque está puesto en la accesibilidad: productos técnicos a precios competitivos que buscan democratizar el deporte.
Una estrategia global con acento local
Decathlon opera más de 1.700 tiendas en 70 países, y su arribo definitivo a Argentina se da tras varios intentos previos frustrados por las condiciones económicas. Esta vez, el grupo francés apuesta por un modelo de expansión gradual y sostenible, combinando la venta presencial con el comercio electrónico.
El catálogo online estará disponible en las próximas semanas y permitirá compras con envío a todo el país.