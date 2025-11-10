Decathlon llegó a Argentina: estos son precios, las marcas y los próximos locales en el país

La marca francesa Decathlon, una de las cadenas deportivas más grandes del mundo, desembarcó oficialmente en Argentina este viernes con la apertura de su primer local en el país, ubicado en el Complejo Al Río de Vicente López, junto al supermercado Carrefour. Con una superficie de 3.000 metros cuadrados, la tienda promete revolucionar el mercado deportivo local con su modelo de “todo en un mismo lugar” y precios competitivos.