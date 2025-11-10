Por qué las pymes del agro deben perder el miedo a endeudarse

Consultado por Aguaysol sobre el acceso, Preciado fue claro. “Hoy es mucho más simple. Se puede descontar un cheque o una factura de crédito desde una plataforma digital, y con el asesoramiento de un agente de bolsa. Lo importante es que las pymes estén preparadas: balances actualizados, facturación ordenada y los papeles al día”, dijo el especialista, que destacó que muchas micro y pequeñas empresas ya utilizan el mercado de capitales como una herramienta habitual para crecer. “Algunas se financian, otras invierten. Hay inversores que eligen acompañar proyectos de pymes agroindustriales comprando cheques avalados por sociedades de garantía recíproca. El mercado concentra esas dos puntas: quienes necesitan crédito y quienes tienen liquidez para invertir”, agregó.