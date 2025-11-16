Cinco décadas sin despegar: cómo la industria argentina retrocedió en el mundo

La industria manufacturera argentina es más importante de lo que parece: aporta el 18% del producto bruto interno (PBI) y da trabajo formal a 2,5 millones de personas, entre otras contribuciones. Sus sueldos superan el promedio del sector privado y su productividad es de las más altas del país. Sin embargo, el informe más reciente de Argendata, la iniciativa de Fundar, advierte que la Argentina no logró sostener su crecimiento industrial en el largo plazo: desde 1970, se convirtió en una de las economías más desindustrializadas del mundo.