El motor invisible del agro: la investigación que necesita apoyo del para seguir funcionando

De la genética a la agricultura digital

Ostengo, ingeniero agrónomo y director asistente de la EEAOC, puso el foco en la innovación. “La variedad es el insumo clave en la caña de azúcar. No solo define la productividad, también la resistencia a plagas y enfermedades”, explicó. “Nuestro programa de mejoramiento trabaja desde el cruzamiento de padres hasta la liberación de nuevas variedades. Las que llevan la sigla TUC ya representan el 50% de la superficie plantada en la provincia”, agregó el investigador, que resaltó que detrás de cada avance hay décadas de trabajo. “Crear una variedad puede tardar entre 10 y 15 años. Es un proceso largo, pero garantiza estabilidad productiva y sanitaria. Cada cultivar que liberamos tiene detrás años de ensayos, análisis de rendimiento y validación en campo con los productores”, detalló.