Unión vs Atlético Tucumán por Copa la Proyección de Reserva: hora, TV y formaciones del duelo de octavos de final

El plantel "decano" intentará meterse entre los ocho mejores del certamen, en un año en el que tuvo su mejor rendimiento en la categoría.

VA POR MÁS. El plantel de Reserva de Atlético quiere seguir haciendo historia, en un año en el que todo le salió bien. VA POR MÁS. El plantel de Reserva de Atlético quiere seguir haciendo historia, en un año en el que todo le salió bien. Prensa CAT
Hace 24 Min

Atlético Tucumán buscará meterse entre los ocho mejores del Clausura de la Copa Proyección de Reserva. Este martes, desde las 16, el equipo dirigido por Andrés Jemio visitará a Unión en el estadio “15 de Abril”, en Santa Fe, por los octavos de final. El duelo será televisado por TNT Sports Premium y por el canal oficial de la Liga Profesional.

El “Decano” llega con buenas noticias: contará con dos de sus principales referentes. Carlos Abeldaño, máximo goleador de Atlético en el certamen (7 tantos), estará disponible, al igual que el capitán Luciano Vallejo, ya recuperado de la lesión que lo había dejado afuera en el tramo final de la fase regular. Ambos sumaron minutos el fin de semana con la Primera frente a Godoy Cruz (Vallejo debutó en la máxima categoría y Abeldaño volvió a tener participación).

Atlético terminó quinto en el grupo B, mientras que Unión se ubicó cuarto en el A. En el local se destaca la presencia del tucumano Tomás Solbes, habitual titular del “Tatengue”.

Jemio podrá utilizar prácticamente todo el potencial del plantel, con dos excepciones: el arquero Enrique Maza (fractura en un dedo) y Agustín Gálvez, quien continúa con rehabilitación por una molestia muscular. Ezequiel Godoy y Lucas Román, que alternaron citaciones en Primera, no serán parte de esta convocatoria.

El mejor año del "Decano" en Reserva

La campaña de la Reserva “Decana” en 2025 viene siendo la más consistente desde que participa en Copa Proyección. Llegó a instancias finales en el Apertura (donde fue eliminado por Boca) y ahora vuelve a competir en los playoffs del Clausura.

El "11" probable sería con: Patricio Albornoz; Jerónimo González, Juan Pablo Posse, Vallejo y Ramiro Paunero; Facundo Pimienta, Leandro Olima, Leonel Vega y Martín Ortega; Rodrigo Granillo y Abeldaño.

La delegación ya se encuentra en Santa Fe, en donde este lunes por la tarde realizará una práctica liviana. Atlético va por otro paso histórico: seguir en carrera y sostener un año que, puertas adentro, ya se considera el mejor proceso reciente de la cantera “Decana”.

