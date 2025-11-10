Unión vs Atlético Tucumán por Copa la Proyección de Reserva: hora, TV y formaciones del duelo de octavos de final

El “Decano” llega con buenas noticias: contará con dos de sus principales referentes. Carlos Abeldaño, máximo goleador de Atlético en el certamen (7 tantos), estará disponible, al igual que el capitán Luciano Vallejo, ya recuperado de la lesión que lo había dejado afuera en el tramo final de la fase regular. Ambos sumaron minutos el fin de semana con la Primera frente a Godoy Cruz (Vallejo debutó en la máxima categoría y Abeldaño volvió a tener participación).