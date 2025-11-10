Tornado histórico en el sur de Brasil: más de 10.000 personas quedaron sin hogar en Paraná

El estado de Paraná, en el sur de Brasil, sigue enfrentando las devastadoras consecuencias del tornado sin precedentes que azotó la región el pasado viernes. El fenómeno dejó seis muertos, 750 heridos y provocó vientos de entre 180 y 250 kilómetros por hora que destruyeron viviendas, volcaron vehículos y causaron graves daños a la infraestructura urbana.
Ante la magnitud del desastre, el gobernador Ratinho Junior declaró el estado de calamidad pública en los municipios más afectados para poder movilizar recursos sin restricciones y financiar medidas de emergencia.
El mandatario visitó las zonas devastadas, donde anunció luto oficial por tres días en memoria de las víctimas. Además, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva informó a través de sus redes sociales que envió a Paraná miembros de su Gabinete y equipos médicos para colaborar en las tareas de rescate y reconstrucción.
Según las autoridades locales, el fenómeno meteorológico -de dimensiones nunca antes vistas en la región- dejó a unas 10.000 personas sin hogar en 14 municipios del estado.
El gobernador adelantó que, una vez concluidas las tareas de búsqueda y rescate, comenzará la reconstrucción de las viviendas afectadas.
El tornado ocurrió dos días antes del inicio de la Conferencia Climática COP30 de Naciones Unidas, que se celebra en la ciudad brasileña de Belém, en plena Amazonía. El encuentro internacional debatirá justamente las estrategias globales de adaptación ante la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático.
Ciudades devastadas
Entre los territorios más castigados se encuentran Guarapuava, donde se reportó una víctima fatal y continúa la búsqueda de una persona desaparecida, y Río Bonito do Iguaçu, que contabilizó cinco muertos.
En esta última ciudad, de 13.500 habitantes, el tornado destruyó cerca del 90% de las viviendas y construcciones. Allí se instaló un hospital de campaña para atender a los heridos y coordinar la asistencia a los damnificados.
Las víctimas de Río Bonito do Iguaçu fueron tres hombres de entre 49 y 83 años, una mujer de 47 y una adolescente de 14.