Tornado histórico en el sur de Brasil: más de 10.000 personas quedaron sin hogar en Paraná

El estado de Paraná, en el sur de Brasil, sigue enfrentando las devastadoras consecuencias del tornado sin precedentes que azotó la región el pasado viernes. El fenómeno dejó seis muertos, 750 heridos y provocó vientos de entre 180 y 250 kilómetros por hora que destruyeron viviendas, volcaron vehículos y causaron graves daños a la infraestructura urbana.