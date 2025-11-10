La palta tucumana busca su lugar en el mundo: un cultivo que promete transformar la región

La decisión, explicó, respondió a la búsqueda de innovación. “El citrus es un cultivo muy industrializado. Nosotros queríamos incursionar en algo diferente, con una proyección más dinámica. La palta encajaba con nuestro perfil y nos abría la posibilidad de crecer”, señaló. Para avanzar, el equipo se apoyó en asesoramiento internacional. “Participamos en ferias en Colombia, Chile y Perú, donde el cultivo está más desarrollado. Nos vinculamos con ingenieros y técnicos que nos ayudaron a entender sus requerimientos y adaptarlos al clima tucumano”, comentó Garber, que dio detalles sobre un aprendizaje que fue intenso. “El cultivo necesita mucha agua, pero también buen drenaje. En verano, el exceso de humedad puede afectar las raíces, por eso invertimos en sistemas de riego artificial y en infraestructura para mantener el equilibrio”, explicó. Con los años, la empresa consolidó su producción y logró desarrollar tres variedades: la palta Hass, la más demandada en el mundo, junto con Ettinger y Torres, autóctona de Tucumán.