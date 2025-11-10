Ejecutan públicamente a una influencer en Mali: fue secuestrada por terroristas de Al Qaeda mientras transmitía en vivo

Un Sahel al borde del colapso

La tragedia de Cisse ocurre en medio de una ola de violencia que sacude a toda África occidental y central. En Sudán, la guerra entre facciones militares ha derivado en atrocidades contra civiles: violaciones masivas, asesinatos durante funerales y el desplazamiento de cientos de miles de personas. Según testimonios recogidos por Daily Mail, Médicos Sin Fronteras ha atendido a más de 300 sobrevivientes de violencia sexual tras ataques de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la región de El-Fasher.