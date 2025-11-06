Terror en la isla francesa de Olerón: un conductor arrolló a peatones y ciclistas al grito de “Dios es el más grande”

El fiscal Arnaud Laraize indicó que el individuo “golpeó intencionalmente” a varias personas antes de intentar incendiar su vehículo con una bombona de gas en su interior. La policía utilizó una pistola eléctrica para detenerlo cuando trataba de huir a pie. Al momento de su arresto, el hombre gritó en árabe “Dios es el más grande”, una expresión común en el islam, aunque también utilizada por atacantes en incidentes yihadistas.