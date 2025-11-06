Terror en la isla francesa de Olerón: un conductor arrolló a peatones y ciclistas al grito de “Dios es el más grande”

Un hombre de 35 años provocó un violento atropello múltiple en la isla francesa de Olerón, dejando diez personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, según confirmó la fiscalía de La Rochelle este miércoles. El sospechoso, identificado como Jacques G., habría actuado de forma deliberada al embestir con su automóvil a peatones y ciclistas en una ruta turística de la isla, ubicada frente a la costa occidental de Francia.
El fiscal Arnaud Laraize indicó que el individuo “golpeó intencionalmente” a varias personas antes de intentar incendiar su vehículo con una bombona de gas en su interior. La policía utilizó una pistola eléctrica para detenerlo cuando trataba de huir a pie. Al momento de su arresto, el hombre gritó en árabe “Dios es el más grande”, una expresión común en el islam, aunque también utilizada por atacantes en incidentes yihadistas.
Investigación y perfil del sospechoso
El alcalde de Saint-Pierre d’Olerón, Christophe Sueur, identificó al agresor como un residente local de 35 años conocido por su conducta errática, agravada por el consumo de alcohol y drogas. Según explicó, el ataque comenzó en La Cotinière y continuó a lo largo de una carretera turística donde el conductor atropelló a una ciclista y luego a varios peatones en su recorrido hacia Saint-Pierre d’Olerón.
Aunque las autoridades confirmaron que el hombre actuó de forma deliberada, la motivación del ataque aún no ha sido determinada. El fiscal Laraize señaló que el sospechoso está siendo investigado por intento de homicidio, pero que por el momento la fiscalía nacional antiterrorista no asumió el caso, al no existir pruebas suficientes de un móvil ideológico.
Respuesta oficial y operativo de emergencia
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, viajó a la isla tras el ataque y confirmó que los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para asistir a las víctimas. “El sospechoso ha sido detenido. Se está llevando a cabo una investigación”, informó el ministro en redes sociales, señalando que se desplazó al lugar por orden del primer ministro Sébastien Lecornu.
Las autoridades locales activaron una célula de crisis y pidieron a los residentes evitar la zona afectada. Las víctimas presentan diversos traumatismos y fueron trasladadas a hospitales de La Rochelle y Rochefort.
Antecedentes y contexto
Francia ha sido escenario de varios atentados yihadistas en los últimos años. En 2016, un ataque con un camión en Niza dejó 86 muertos y fue reivindicado por el Estado Islámico. La próxima semana, el país conmemorará el décimo aniversario del atentado de Bataclan, en el que murieron 130 personas.
Sin embargo, las autoridades subrayan que el caso de Olerón no presenta por ahora características de terrorismo y que el principal foco de la investigación está en la salud mental del atacante y las circunstancias que lo llevaron a actuar.