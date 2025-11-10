Mirá "Encuentros LA GACETA", un espacio para pensar las políticas y necesidades del campo en la región

En un contexto político y económico en plena transformación, la jornada pondrá sobre la mesa los temas más urgentes del agro regional: desde las nuevas reglas macroeconómicas y la competitividad de las economías del norte, hasta la sostenibilidad como pilar del desarrollo. Con este enfoque, “Encuentros LA GACETA” se consolida como un foro estratégico que promueve el diálogo entre el Estado, la academia y el sector productivo.