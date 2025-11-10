Mirá "Encuentros LA GACETA", un espacio para pensar las políticas y necesidades del campo en la región

Los estudios de LG Play serán escenario hoy, desde las 14, de una nueva edición del ciclo “Encuentros LA GACETA”, un espacio que reunirá a referentes y empresarios para debatir sobre las políticas y necesidades del Campo. La actividad, que se transmitirá en formato multiplataforma, busca convertirse en un punto de encuentro para reflexionar sobre los desafíos actuales y el futuro del sector productivo en Tucumán y el NOA.
En un contexto político y económico en plena transformación, la jornada pondrá sobre la mesa los temas más urgentes del agro regional: desde las nuevas reglas macroeconómicas y la competitividad de las economías del norte, hasta la sostenibilidad como pilar del desarrollo. Con este enfoque, “Encuentros LA GACETA” se consolida como un foro estratégico que promueve el diálogo entre el Estado, la academia y el sector productivo.
La transmisión podrá seguirse en vivo a través de YouTube, Flow, CCC y lagaceta.com.ar, con cobertura integral en papel y en las redes sociales.
Este encuentro contará con la participación especial del economista Roberto Bisang, reconocido especialista en desarrollo agroindustrial y ex coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018, además de director nacional de Estadísticas del Sector Primario del Indec y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Su exposición abrirá el debate sobre el cambio de modelo que propone el campo argentino: pasar de productores agropecuarios a redes agrobioindustriales. A su presentación se sumarán en siguientes ediciones voces locales de relevancia institucional y técnica, entre ellas José Frías Silva (Sociedad Rural de Tucumán), Gonzalo Blasco (Apronor), Diego Falivene (CREA), los investigadores Hernán Salas y Santiago Ostengo (Eeaoc), y las especialistas Mayra Varela (InBio Agro) y Laura Carabaca (asesora CREA).
Esta edición de "Encuentros LA GACETA" sobre Campo y Agroindustria contó con el acompañamiento de empresas e instituciones destacadas del sector: Apronor (Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), Arca Continental Argentina, EEAOC (Estación Experimental AgroIndustrial Obispo Colombres), Grupo Zafra, INGENIOS, IPAAT (Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán), Movimiento CREA, Paltas del Timbó, RICSA S.A, SRT (Sociedad Rural de Tucumán), TS OASIS y Zamora Citrus.