Políticas, competitividad y futuro del campo: Roberto Bisang abrirá el debate en Encuentros LA GACETA

La bioeconomía

La jornada contará con la participación de Roberto Bisang (foto), economista y referente nacional en materia de desarrollo agroindustrial, quien ofrecerá la exposición central. Su análisis técnico y estratégico pondrá el foco en la bioeconomía como motor del crecimiento productivo, una visión clave para pensar el futuro del campo argentino. Bisang fue coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018 y director nacional de Estadísticas del Sector Primario en el Indec, además de profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Su charla servirá para plantear la base de un campo que propone un cambio de modelo para avanzar de productores agropecuarios a redes agrobioindustriales.