Políticas, competitividad y futuro del campo: Roberto Bisang abrirá el debate en Encuentros LA GACETA

El próximo 10 de noviembre desde las 14, en los estudios de LA GACETA, con transmisión multiplataforma, el campo discutirá políticas y necesidades para el sector en un nuevo capítulo de “Encuentros LA GACETA” con la presencia de referentes y empresarios.
En un escenario político y económico que comienza a redefinirse, el ciclo abordará los temas más urgentes del agro tucumano: las nuevas reglas macroeconómicas, la competitividad de la región, las políticas públicas para el desarrollo regional y la sostenibilidad como horizonte.
La bioeconomía
La jornada contará con la participación de Roberto Bisang (foto), economista y referente nacional en materia de desarrollo agroindustrial, quien ofrecerá la exposición central. Su análisis técnico y estratégico pondrá el foco en la bioeconomía como motor del crecimiento productivo, una visión clave para pensar el futuro del campo argentino. Bisang fue coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018 y director nacional de Estadísticas del Sector Primario en el Indec, además de profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Su charla servirá para plantear la base de un campo que propone un cambio de modelo para avanzar de productores agropecuarios a redes agrobioindustriales.
A su exposición se sumarán voces locales que representan la fuerza institucional y productiva del NOA: José Frías Silva (Sociedad Rural de Tucumán), Gonzalo Blasco (Apronor), Diego Falivene (CREA), y los investigadores Hernán Salas y Santiago Ostengo de la Eeaoc, junto con especialistas en sostenibilidad e innovación como Mayra Varela (InBio Agro) y Laura Carabaca (asesora CREA).
La agenda del ciclo recorrerá desde la identidad global del limón tucumano, con el testimonio de empresas como Zamora Citrus con el desarrollo de la producción orgánica. También se abordará el futuro de la caña de azúcar y hasta la expansión de cultivos emergentes como la palta, con testimonios de industrias como Paltas del Timbó. También habrá espacio para conocer experiencias en tecnología, cooperación empresarial y manejo responsable de los recursos naturales.
Encuentros LA GACETA se consolida así como un foro estratégico de diálogo entre el sector productivo, la academia y el Estado, impulsando la reflexión sobre el presente y el futuro del agro en el NOA. El evento será transmitido en vivo por YouTube, Flow, CCC y lagaceta.com.ar y contará con cobertura integral en papel, redes y mailing institucional.rrollo rural y la sustentabilidad, como asesora CREA.