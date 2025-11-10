Secciones
Así es la lujosa casa de Punta del Este que Tinelli vendió a un empresario estadounidense

El conductor argentino Marcelo Tinelli se despidió de su histórica mansión en Punta del Este. La propiedad, ubicada en el exclusivo barrio La Boyita, fue vendida al empresario estadounidense Tyler Lawton. Con cancha de fútbol, gimnasio y vista al mar, fue el refugio familiar durante más de dos décadas.

Hace 42 Min

El imponente refugio veraniego de Marcelo Tinelli en Punta del Este ya tiene nuevo dueño. La lujosa propiedad del conductor, ubicada en el exclusivo barrio de La Boyita, fue adquirida por el empresario estadounidense Tyler Lawton por una cifra cercana a los U$S 11 millones, marcando el cierre de una etapa de más de dos décadas en la vida del presentador argentino.

Un paraíso a metros del mar

La residencia, conocida como Guanahani, está situada a tan solo 350 metros de una playa privada y rodeada de un entorno natural que combina privacidad, vegetación y la inconfundible brisa del Atlántico. Desde sus amplios ventanales se divisa el mar, un privilegio que hizo de esta casa el escenario habitual de las vacaciones familiares de los Tinelli.

Así es la lujosa casa de Punta del Este que Tinelli vendió a un empresario estadounidense

Lujo y deporte en un solo lugar

El predio se extiende sobre un terreno de varias hectáreas e incluye instalaciones deportivas únicas en la zona. Una cancha de fútbol con medidas FIFA —donde el propio Tinelli solía organizar partidos con amigos— y un sector con hoyos de golf son parte de las atracciones que convirtieron al lugar en un punto de encuentro para deportistas y celebridades.

Así es la lujosa casa de Punta del Este que Tinelli vendió a un empresario estadounidense

Diseño cálido y contemporáneo

Por dentro, la mansión combina elegancia y confort. El living principal está revestido con paredes y techos blancos de madera a la vista, y se destaca una chimenea de piedra que domina el ambiente. La decoración, sobria y moderna, incluye sillones amplios, arte contemporáneo y ventanales que inundan los espacios de luz natural. Cada detalle fue pensado para crear una atmósfera relajada pero sofisticada.

Espacios pensados para el bienestar

Además de las áreas sociales, la casa cuenta con un gimnasio totalmente equipado, un espacio wellness y dormitorios amplios con vista al verde. Varios de esos rincones fueron mostrados por Candelaria Tinelli en redes sociales, donde los seguidores pudieron ver cómo la familia disfrutaba de la intimidad del lugar entre temporadas de trabajo y descanso.

La galería, el corazón de la casa

Uno de los ambientes más emblemáticos es la galería junto a la piscina, una zona semicubierta desde la cual se pueden contemplar los jardines y el océano. Este espacio fue durante años el punto de encuentro familiar, el lugar donde las sobremesas se alargaban y las fotografías se multiplicaban en Instagram.

Así es la lujosa casa de Punta del Este que Tinelli vendió a un empresario estadounidense

El cierre de una etapa

Después de 25 años, Tinelli decidió desprenderse de la propiedad. La operación, concretada en cuotas, incluyó una condición especial: la familia pudo pasar un último verano allí antes de entregar las llaves. Según trascendió, el conductor atraviesa un complejo panorama económico y judicial, con deudas millonarias y embargos en curso, lo que habría acelerado la venta.

