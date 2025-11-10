Así es la lujosa casa de Punta del Este que Tinelli vendió a un empresario estadounidense

El imponente refugio veraniego de Marcelo Tinelli en Punta del Este ya tiene nuevo dueño. La lujosa propiedad del conductor, ubicada en el exclusivo barrio de La Boyita, fue adquirida por el empresario estadounidense Tyler Lawton por una cifra cercana a los U$S 11 millones, marcando el cierre de una etapa de más de dos décadas en la vida del presentador argentino.