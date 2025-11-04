Marcelo Tinelli habló tras la denuncia de su hija Juana y reveló: “Estamos amenazados todos”

“Estamos amenazados todos”

En otro tramo de su mensaje, el conductor se refirió a la preocupación de su entorno: “Estamos amenazados todos, una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura”. “Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, aseguró.