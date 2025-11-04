Secciones
EspectáculosFamosos

Marcelo Tinelli habló tras la denuncia de su hija Juana y reveló: “Estamos amenazados todos”

El conductor habló del difícil momento que atraviesa su familia, desmintió rumores laborales y apuntó contra un empresario de medios.

Marcelo Tinelli habló tras la denuncia de su hija Juana y reveló: “Estamos amenazados todos”
Hace 2 Hs

Marcelo Tinelli rompió el silencio y se pronunció públicamente luego de las duras declaraciones de su hija Juana, quien denunció amenazas de muerte y expuso una fuerte interna familiar. El conductor describió este momento como “muy difícil” tanto para él como para su entorno.

“Reitero lo que dije el otro día, los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada”, señaló Tinelli a través de un posteo en su cuenta de X (ex Twitter). Y agregó: “Con paciencia, charlas y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”.

En la misma red social, el conductor desmintió las versiones sobre su salida del canal de streaming Carnaval, donde conduce el ciclo Estamos de paso. “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo”, escribió.

Luego, expresó su molestia por el tratamiento mediático del conflicto: “Dejen de inventar, que se nota quién les da letra”.

Tinelli aclaró su situación económica y apuntó contra un empresario

El ex dirigente de San Lorenzo también se refirió a las versiones que vinculaban las amenazas a su hija con presuntas deudas económicas, motivo que habría generado el distanciamiento de Juana. “El tema de mi deuda es claro, yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad”, afirmó.

Luego reconoció: “Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto, seguimos dando empleo a mucha gente, se habló ayer cualquier cosa”.

En ese sentido, denunció: “Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, quiere embargarnos y sacarnos todo”.

Sin mencionarlo directamente, Tinelli hizo alusión al empresario rosarino Gustavo Scaglione -reciente comprador de Telefe y mencionado por Juana en su denuncia-: “Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo”, sostuvo.

Respecto a su hija, explicó: “Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos”.

“Estamos amenazados todos”

En otro tramo de su mensaje, el conductor se refirió a la preocupación de su entorno: “Estamos amenazados todos, una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura”. “Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, aseguró.

Frente a esta situación, Tinelli pidió por la seguridad de sus seres queridos: “Hoy me expreso yo, desde el dolor, la angustia, el miedo y la verdad. Ojalá la Justicia argentina resguarde a toda mi familia”, manifestó.

Además, se solidarizó con Juana por el difícil momento que atraviesa: “Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo, Juani, entiendo tu temor”.

“La amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la justicia”, aclaró.

“Quiero declarar yo también”

Instalado en Punta del Este, Uruguay, Tinelli adelantó: “Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto”.

Sobre las internas familiares derivadas de esta crisis, reconoció: “Logró dividir a mi familia, logró asustarnos. No habla con nosotros, se muestra ‘ofendido’ y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes”. Finalmente, cerró con una aclaración sobre su deuda: “Una sola cosa para terminar, todo el dinero pedido está ingresado al club (San Lorenzo)”.

Temas Buenos AiresMarcelo Tinelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Marcelo Tinelli rompió el silencio tras la denuncia de su hija Juanita: “Estamos muy tristes y preocupados”

Marcelo Tinelli rompió el silencio tras la denuncia de su hija Juanita: “Estamos muy tristes y preocupados”

El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

Tenés una valentía enorme: el respaldo de los seguidores a Juanita Tinelli tras el conflicto con Marcelo

"Tenés una valentía enorme": el respaldo de los seguidores a Juanita Tinelli tras el conflicto con Marcelo

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla
2

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
4

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
5

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?
6

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

Más Noticias
¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

La miniserie de Netflix que mezcla amor, misterio y engaños en solo seis capítulos

La miniserie de Netflix que mezcla amor, misterio y engaños en solo seis capítulos

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Comentarios