Marcelo Tinelli habló tras la denuncia de su hija Juana y reveló: “Estamos amenazados todos”

Marcelo Tinelli rompió el silencio y se pronunció públicamente luego de las duras declaraciones de su hija Juana, quien denunció amenazas de muerte y expuso una fuerte interna familiar. El conductor describió este momento como “muy difícil” tanto para él como para su entorno.
“Reitero lo que dije el otro día, los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada”, señaló Tinelli a través de un posteo en su cuenta de X (ex Twitter). Y agregó: “Con paciencia, charlas y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”.
En la misma red social, el conductor desmintió las versiones sobre su salida del canal de streaming Carnaval, donde conduce el ciclo Estamos de paso. “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo”, escribió.
Luego, expresó su molestia por el tratamiento mediático del conflicto: “Dejen de inventar, que se nota quién les da letra”.
Tinelli aclaró su situación económica y apuntó contra un empresario
El ex dirigente de San Lorenzo también se refirió a las versiones que vinculaban las amenazas a su hija con presuntas deudas económicas, motivo que habría generado el distanciamiento de Juana. “El tema de mi deuda es claro, yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad”, afirmó.
Luego reconoció: “Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto, seguimos dando empleo a mucha gente, se habló ayer cualquier cosa”.
Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. OjalÃ¡ la justicia argentina resguarde a toda mi familia. SÃ© que los medios, y mÃ¡s los que este seÃ±or comprÃ³, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temorâ¤ï¸— marcelo tinelli (@cuervotinelli) November 4, 2025
En ese sentido, denunció: “Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, quiere embargarnos y sacarnos todo”.
Sin mencionarlo directamente, Tinelli hizo alusión al empresario rosarino Gustavo Scaglione -reciente comprador de Telefe y mencionado por Juana en su denuncia-: “Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo”, sostuvo.
Respecto a su hija, explicó: “Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos”.
“Estamos amenazados todos”
En otro tramo de su mensaje, el conductor se refirió a la preocupación de su entorno: “Estamos amenazados todos, una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura”. “Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, aseguró.
Frente a esta situación, Tinelli pidió por la seguridad de sus seres queridos: “Hoy me expreso yo, desde el dolor, la angustia, el miedo y la verdad. Ojalá la Justicia argentina resguarde a toda mi familia”, manifestó.
Además, se solidarizó con Juana por el difícil momento que atraviesa: “Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo, Juani, entiendo tu temor”.
“La amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la justicia”, aclaró.
“Quiero declarar yo también”
Instalado en Punta del Este, Uruguay, Tinelli adelantó: “Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto”.
Sobre las internas familiares derivadas de esta crisis, reconoció: “Logró dividir a mi familia, logró asustarnos. No habla con nosotros, se muestra ‘ofendido’ y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes”. Finalmente, cerró con una aclaración sobre su deuda: “Una sola cosa para terminar, todo el dinero pedido está ingresado al club (San Lorenzo)”.