Oleksandra Oliynykova, la campeona que conquistó Tucumán con su tenis y su corazón

No fue casualidad que el público celebrara a más no poder cada punto, ni que intentara levantarle el ánimo cuando las cosas no salían. Tampoco lo fue que, entre cambio y cambio, Oliynykova sacara de su mochila pequeños juguetes para regalar a los chicos en las tribunas. El cariño entre la jugadora y los tucumanos fue una constante, más allá del resultado. Y el triunfo terminó de sellar un lazo que, aunque pasen los años, quedará grabado en la memoria de los amantes del deporte.