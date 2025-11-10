Secciones
El bodegón favorito de Dua Lipa en Buenos Aires: dónde comió antes de irse de la Argentina

La artista acudió al tradicional establecimiento justo después de presenciar el Superclásico del fútbol nacional en La Bombonera.

El Preferido de Palermo, una esquina histórica de fachada rosada, recientemente se transformó en el epicentro del fervor popular argentino. La responsable del revuelo fue la superestrella Dua Lipa, quien eligió el bodegon para su cena de despedida de Buenos Aires. La artista acudió al tradicional establecimiento justo después de presenciar el Superclásico del fútbol en La Bombonera.

La presencia de la intérprete no pasó inadvertida, causando que una multitud de seguidores colmara la vereda para intentar verla de cerca. Con esta elección, Dua Lipa cerró su paso por la ciudad de la forma más porteña, demostrando una vez más su afinidad por los sabores locales. La celebridad internacional ya eligió este mismo lugar durante su visita de 2022. La fama del restaurante, sin embargo, reside en su rica y compleja trayectoria, que conjuga tradición e innovación culinaria.

La historia de El Preferido, el lugar que elige para cenar Dua Lipa cuando viene a Argentina

El establecimiento abrió sus puertas en 1952, fundado por una pareja de origen asturiano que, por entonces, continuaba al frente del comercio. La casona antigua se ubica en la esquina de Jorge L. Borges y Guatemala, un punto clave dentro del barrio de Palermo. Inicialmente, el sitio funcionaba exclusivamente como un despacho de bebidas para la gente de la zona.

El edificio, centenario y de una sola planta, tiene paredes gruesas y aún conserva el sector del despacho. Cuando operaba solamente como almacén, sus clientes acostumbraban a beber vermú en el lugar. Posteriormente, la carta se expandió para incorporar comidas de tipo casero.

La reinaguración y la nueva identidad de El Preferido

Tras décadas de actividad ininterrumpida, el popular bodegón bajó sus persianas en 2018, lo cual generó gran desazón entre los vecinos de la ciudad. Afortunadamente, en 2019 se produjo un renacimiento significativo para el lugar, devolviendo la alegría a la gastronomía local. Dos empresarios de la gastronomía se asociaron para este desafío: Pablo Rivero, reconocido propietario de la parrilla Don Julio, y Guido Tassi, cocinero especializado en charcutería.

Los nuevos gestores enfrentaron la ambiciosa tarea de renovar un espacio emblemático sin que pierda su espíritu original. Hoy, El Preferido opera como un restaurante de comida porteña con una mirada estacional y emplea materias primas de gran calidad. El local busca reavivar antiguas costumbres culinarias, centrándose en el comfort food y el clásico aperitivo conocido como vermú. La apuesta resultó exitosa, transformando el sitio en un restaurante notable de Buenos Aires tan solo un año después de su reinicio.

