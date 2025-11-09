Test match en Cardiff: Los Pumas vencieron 52-28 a Gales

13:29 hs

Cambios en Los Pumas

Felipe Contepomi realizó cambios en la primera línea: Thomas Gallo y Tomás Rapetti ingresaron por Pedro Delgado y Mayco Vivas. Además, Juan Cruz Mallía reemplazó a Santiago Carreras, que se sometió a estudios tras recibir un golpe en la cabeza. Gales, por su parte, volvió a quedar con 14 jugadores por una tarjeta amarilla a Tomos Williams.