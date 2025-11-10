El impresionante patrimonio inmobiliario de Penélope Cruz tras comprar su quinta casa junto a Javier Bardem

Penélope Cruz sigue sumando propiedades a su amplio patrimonio junto a su esposo, el también actor Javier Bardem. Según reveló la revista Vanitatis, la ganadora del Óscar ha adquirido recientemente un ático de estilo modernista en el madrileño barrio de Chamberí, con un valor que supera los dos millones de euros.
Un ático con encanto modernista en el corazón de Madrid
El nuevo hogar de Penélope Cruz cuenta con 173 metros cuadrados de superficie interior, 15 metros de terraza y acceso a trastero. Se trata de un inmueble de principios del siglo XX, completamente reformado, que combina la elegancia de la arquitectura modernista con la tecnología de última generación.
El piso destaca por sus techos altos, grandes ventanales que llenan de luz natural todas las estancias y un sistema domótico integral que permite regular la iluminación, la climatización y la seguridad desde cualquier dispositivo.
Además, el edificio ofrece a sus residentes zonas comunes de lujo: gimnasio, gastroteca, solárium y una piscina infinity en la azotea, con vistas privilegiadas de la capital.
Un patrimonio de lujo: cinco casas en tres destinos
Con esta nueva adquisición, la actriz suma ya cinco propiedades distribuidas entre Madrid, Los Ángeles y Las Bahamas, conformando uno de los patrimonios inmobiliarios más destacados entre las celebridades españolas, según informa Semana.
En Madrid, el matrimonio ya contaba con dos viviendas:
Un piso en la calle O'Donnell, en pleno centro, valorado en unos 3 millones de euros.
Una vivienda sostenible en las afueras, entre San Agustín de Guadalix y Colmenar Viejo, situada a unos 30 kilómetros de la capital.
Al otro lado del Atlántico, Penélope Cruz y Javier Bardem poseen una mansión en Los Ángeles, de una sola planta, con tres dormitorios, cuatro baños, jardín tropical, piscina exterior y piscina climatizada. A esto se suma una exclusiva propiedad en Las Bahamas, ideal para el descanso familiar lejos de los focos mediáticos.
Una pareja consolidada y discreta
Penélope Cruz y Javier Bardem, que se conocieron durante el rodaje de Jamón, jamón en los años 90, han formado una de las parejas más sólidas del cine español. A pesar de su fama internacional, ambos han sabido mantener una vida privada discreta, centrada en su familia y en su pasión por el cine.
Con esta última compra, Cruz amplía un imperio inmobiliario de más de 10 millones de euros, reflejo de una carrera exitosa y de una gestión patrimonial prudente, que la consolida como una de las actrices españolas más influyentes y acaudaladas del mundo.