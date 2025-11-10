El Senado de Estados Unidos dio un paso clave para ponerle fin al cierre de gobierno más largo de la historia

El impacto del "shutdown" en los vuelos

Debido al impacto del cierre del gobierno en el control del tráfico aéreo, más de 3.000 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados y más de 10.000 sufrieron retrasos el domingo, afectando a aeropuertos clave como Newark, LaGuardia, O'Hare y Hartsfield-Jackson. La Administración Federal de Aviación (FAA) había pedido a las aerolíneas reducir gradualmente sus vuelos, ante la presión sobre los controladores que trabajan sin paga. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que la situación empeoraría con la proximidad del Día de Acción de Gracias.