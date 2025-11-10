El Senado de Estados Unidos dio un paso clave para ponerle fin al cierre de gobierno más largo de la historia

En Estados Unidos, republicanos y demócratas pactaron financiar las agencias federales hasta enero. El cierre de gobierno se extendió por 40 días, dejando a cientos de miles de empleados sin paga y causando caos en los aeropuertos.
Tras el pacto, la cámara liderada por los republicanos aprobó una votación procesal por 60 votos contra 40, lo que establece un límite estricto de 30 horas adicionales para el debate antes de que se vote la moción final. La medida, que solo necesitará 50 votos para su aprobación, aún debe ser refrendada por la Cámara de Representantes y el presidente Donald Trump, un proceso que podría demorar días.
El presidente Trump se mostró optimista sobre el fin de la crisis: "Parece que estamos cerca de terminar con el cierre gubernamental", afirmó a periodistas.
El acuerdo busca, entre otros puntos, financiar el programa de asistencia alimentaria para 42 millones de estadounidenses (uno de cada ocho), que actualmente se encuentra suspendido. También incluye revertir el despido de miles de empleados federales el mes pasado y someter a votación la extensión de la ayuda para la atención médica, que vence a fin de año.
El senador demócrata Tim Kaine afirmó en un comunicado que la propuesta "protegerá a los funcionarios federales contra los despidos injustificados, reincorporará a aquellos que fueron despedidos erróneamente durante el 'shutdown', y garantizará que los funcionarios federales reciban su salario retroactivo". No obstante, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, lamentó que la extensión de las ayudas de salud fuese objeto de una votación y criticó la postura republicana. Asimismo, congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez y el gobernador de California, Gavin Newsom, expresaron su oposición al acuerdo, calificándolo de insuficiente.
El impacto del "shutdown" en los vuelos
Debido al impacto del cierre del gobierno en el control del tráfico aéreo, más de 3.000 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados y más de 10.000 sufrieron retrasos el domingo, afectando a aeropuertos clave como Newark, LaGuardia, O'Hare y Hartsfield-Jackson. La Administración Federal de Aviación (FAA) había pedido a las aerolíneas reducir gradualmente sus vuelos, ante la presión sobre los controladores que trabajan sin paga. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que la situación empeoraría con la proximidad del Día de Acción de Gracias.
La perspectiva de una reanudación de operaciones ayudó a mitigar las preocupaciones en los mercados, con subidas moderadas en las principales bolsas asiáticas y europeas.